Europee, la Lega sfonda anche in Versilia

VIAREGGIO. Seggi chiusi in Versilia, dove, quasi 140mila persone (138.535 per l’esattezza) erano chiamate alle urne per le elezioni europee. Doppio invece l’appuntamento per i cittadini di Massarosa (19.395 cittadini alle urne) e Stazzema (3.355 aventi diritto) che hanno votato anche per il sindaco: oltre alla scheda rossa per l’Europa ne hanno ricevuta una azzurra per scegliere sindaco e consiglieri comunali.

Anche in Versilia si registra una forte affermazione della Lega, ben oltre il 30%. Qui lo spoglio in diretta.

Risultati a Viareggio - Pietrasanta - Massarosa - Forte dei Marmi - Camaiore - Seravezza - Stazzema

Dai dati forniti dalla Prefettura, emerge che è leggermente aumentata l'affluenza alle urne rispetto alle ultime elezioni europee (nel 2014) eccetto che a Massarosa e Stazzema, dove è calata.

A Viareggio, a fronte del 53,79 del 2014, oggi (26 maggio) ha votato il 54,59% degli aventi diritto. Anche a Camaiore è aumentata l’affluenza, passata dal 52,67 del 2014 al 55,65. A Pietrasanta è andato a votare il 55,31 degli aventi diritto: furono il 51,60% cinque anni fa. A Forte dei Marmi l'affluenza è stata del 58,50% (55,43 nel 2014) mentre a Seravezza i dati sono più o meno in linea con quelli delle ultime elezioni europee: 32,34, contro i 52,31 del 2014.

È calata invece, come detto, l’affluenza alle urne nei due comuni in cui si votava anche per il rinnovo del consiglio comunale. A Massarosa ha votato il 66,24 % degli aventi diritto contro il 67,52 del 2014; a Stazzema il 58,17%, contro il 58,22 del 2014.