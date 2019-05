Le rubano il computer e la ricattano: ma lei li fa arrestare

VIAREGGIO. Lo zaino lasciato in auto e all’interno il computer “Apple”, scomparsi nel nulla entrambi nel momento in cui la proprietaria si presenta a recuperare il mezzo. Poi quella telefonata, di uno sconosciuto e la proposta: la restituzione della refurtiva in cambio del pagamento di una somma di 100 euro. . La donna non si perde d’animo e fa scattare l’allarme immediato al 112, numero di emergenza dei carabinieri. I militari della Centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Viareggio mettono subito in azione i colleghi. E scattano le indagini. Che si avvalgono anche del coraggio della derubata. La quale decide di accettare la proposta della sconosciuto e si presenta all’appuntamento con quella voce risuonata nel cellulare che ha fissato cifra, modalità e luogo per l’incontro.



All’appuntamento si presentano in due, entrambi stranieri. Ma invece di trovarsi davanti la proprietaria di zaino e personal computer che avevano preso il “volo”, se la devono vedere con i carabinieri. I quali, in poco tempo, accertano che i due sono in possesso dello zaino contenente il computer portatile asportato qualche giorno prima. I due vengono subito bloccati e portati in caserma per l’identificazione: Fernandez Edilene, ventisette anni, e Maycon Tavares, ventotto anni, entrambi cittadini brasiliani, senza fissa dimora, già noti alle forze di polizia.



Entrambi sono stati dichiarati in stato di arresto per il reato di tentata estorsione e ricettazione e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati portati in carcere a Lucca. I carabinieri hanno poi recuperato la refurtiva, restituendola alla coraggiosa legittima proprietaria. Una vicenda a lieto fine che conferma quanto sia importante sporgere denuncia e rivolgersi alle forze di polizia sul territorio ogni volta che si è vittime di un reato, anche il più banale.