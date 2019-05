Musica e sport grandi protagonisti del sabato sera della Capannina

Una serata speciale, tra la proclamazione del Master dell'anno 2019 della Federazione Italiana Sport Invernali e il ritmo unico della dj di M2o Deborah Forti che farà da tema principale al lungo sabato notte della Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi. Lo storico tempio della movida versiliese si prepara dunque ad aprire stasera le sue porte ad un doppio evento imperdibile in quella che è l'ultima serata di maggio, prima dell'avvio di un'attesissima stagione estiva i cui protagonisti verranno presto rivelati dal patron Gherardo Guidi.



Master dell'anno. Si aprirà con una grande festa la serata della Capannina. Tra le mura del locale che ha fatto la storia dell'intrattenimento by night in Versilia si terranno le premiazioni dei vincitori della Coppa Italia Master, la consegna dei distintivi di appartenenza alla rappresentativa nazionale Master e infine la proclamazione del Master dell'anno per il 2019. Si parla di circa 50 premiati per quasi 200 partecipanti alla cerimonia provenienti dalle regione comprese fra Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli e Campania: i Master nello sci alpino sono gli atleti con età superiore ai trent'anni, divisi nelle varie competizioni in categorie stabilite in base all'età. Ad essere premiati saranno dunque i vincitori di ogni singola categoria per la Coppa Italia, competizione che ha visto 3525 atleti iscritti nelle 31 gare disputate in sette località (Passo del Tonale, Passo di Costalunga/Carezza, Pila/Torgnon, Abetone, Alto Sangro, Pampeago e nuovamente Abetone per le finali).



Dopo l'aperitivo e la cena verrà quindi proclamato il Master dell'anno per ogni categoria con i premiati che sono stati scelti - dopo la selezione dei singoli comitati regionali - dal voto di oltre 9000 utenti online.Conclusa la fase delle premiazioni organizzate per la prima volta a Forte dei Marmi dalla Fisi, la serata proseguirà nel segno della femminilità e del ritmo più sfrenato. In consolle salirà infatti Deborah Forti, giovane dj della nota emittente radiofonica M2o che, nata artisticamente come attrice, ha manifestato - riscuotendo grande apprezzamento dal pubblico e attestandosi come un vero talento nel panorama dance italiano - tutta la sua passione per la musica. Con una selezione di brani che richiama la house music ma con forti contaminazioni main-stream, saprà far ballare al ritmo dei successi da lei stessa prodotti (che hanno conquistato i vertici in molte classifiche europee, come il remake in chiave house del disco di Nancy Sinatra "Bang Bang") il pubblico della Capannina.Nel corso della serata, Deborah Forti sarà affiancata dal residente dj del locale Charlie Dee e dalla Dangerous Band per l'immancabile musica dal vivo, da sempre tratto distintivo del locale. Presente anche Stefano Busà che, in tandem con Stefano Natali, sarà il protagonista dell'area dedicata al piano-bar.Maggiori info e prenotazioni sul sito www.lacapanninadifranceschi.com.