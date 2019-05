Apre Sakura, ristorante cinese sul Vialone della movida

VIAREGGIO. Come anticipato dal Tirreno nelle scorse settimane approda sul Vialone, in Darsena, la proposta culinaria asiatica di Sakura Fusion, marchio già presente in Toscana ad Arezzo, Montevarchi, Figline Valdarno, Aprilia e Latina. Si trasforma così l’ex Buffalo, oggi preso in affitto dall’imprenditore pratese Wenhao Li. Apertura ufficiale con l’inaugurazione del prossimo 31 maggio, clientale accolta sia a pranzo che a cena almeno all’inizio, esclusa la formula “All you can it”, proposta di sushi, cucina che utilizza materie prime - a partire dal pesce - della zona.



Il nuovo locale - che si presenterà completamente rinnovato - proporrà solo ristorazione e di livello. Niente musica, insomma, lasciata a chi su viale Europa sta rilanciano con nuove gestioni anche questo volto della zona storica della Movida viareggina. Che punta molto sulla stagione che stenta ad arrivare ma che porterà i due concerti di Jovanotti molto attesi dagli imprenditori turistici.



La proposta del “Sakura” sarà tutta dedicata alla cucina orientale. Il sito del marchio propone una vasta scelta di pietanze, presentate come il frutto di una cucina «autentica, schietta, che va alle radici dei sapori più autentici, dedicata a tutti gli amanti dei piatti di pesce tipici del Sol Levante e non solo».Lungo viale Europa l’estate vede la riapertura dello storico “Giordano Bruno”, tornato nelle mani originarie di. Da qualche mese è rinato anche l’ex “El Beso”, trasformato in “Moxie” dalla gestione dicon una proposta musicale molto apprezzata. A questo quadro si somma la trasformazione dell’ex “Buffalo” e si può dunque affermare che il Vialone abbia tutti i numeri per un ritorno di fiamma della clientela.Una clientela meno “under 18”, più alla ricerca di buona ristorazione e di una serata di divertimento senza arrivare alla 5 del mattino nelle condizioni in cui tanti giovanissimi che frequentano la zona nel fine settimana si riducono.La Darsena, insomma, ci prova. Nonostante anche attività che sembravano poter resistere pur cambiando “pelle” abbiano chiuso i battenti. Come accaduto in via Coppino all’ex ristorante “Asado” che da giorni si presenta completamente smantellato. E nonostante più di una attività abbia rinunciato alle verande esterne, lungo la via Coppino dei ristoranti. Che non è mai un buon segno in un città turistica alla vigilia del periodo di maggior lavoro. —