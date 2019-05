Sigma aprirà a Camaiore: sono previste venti assunzioni

CAMAIORE. Saranno i supermercati Sigma ad aprire un punto vendita nell’area ex Cevecom di via Roma in centro a Camaiore. La società con base a Bologna infatti sta definendo il progetto per aprire l’unico punto vendita nel raggio di chilometri: l’area di Camaiore è piuttosto appetitosa per l’azienda, se si considera che i supermercati più vicini dello stesso gruppo sono a Massa, a Pisa e a Capannori. In più che il centro cittadino ha solamente un negozio di media distribuzione, la Conad di via Oberdan.



La società



Realco è una società cooperativa fondata nel 1959 che ha creato a metà degli anni 60 il marchio Sigma a Bologna. Il presidente della società è dal 2016. Realco è dunque socio fondatore della Sigma che tratta numerosi marchi a seconda dell’estensione del punto vendita. Quello della media distribuzione che aprirà a Camaiore dovrebbe essere semplicemente Sigma. Gli altri sono IperSigma, Maxi Sigma, Ok Sigma, Punto Sigma, Super Day. Il gruppo si appoggia a Coop Italia come centro di acquisto. Il supermercato propone, oltre alle classiche marche, anche una linea di prodotti propria.La dirigenza dell’azienda ha dichiarato alche ancora non sono «in grado di definire la data dell’inizio dei lavori e quella della fine» ma che «presto daranno dettagli». Entro il 202 il supermercato dovrebbe essere inaugurato. Al momento i proprietari del terreno dell’ex Cevecom, la ditta Ceragioli, dovranno fornire infatti i sottoservizi e le strutture portanti perché la società possa insediare il supermercato. Secondo una prima stima non definitiva, la ricaduta occupazionale del supermercato dovrebbe superare le venti unità. Inizialmente alcune posizioni verranno ricoperte da figure già interne all’azienda. Tuttavia nei prossimi mesi verrà rivelato il numero esatto e successivamente verranno aperte le candidature attraverso i canali ufficiali dell’azienda. Secondo le indiscrezioni, nel nuovo piccolo centro commerciale dovrà sorgere anche una farmacia. All’interno del progetto, com’è noto, è compreso, per convenzione con il Comune, anche la nuova rotatoria di via Roma e dei parcheggi che serviranno anche il centro storico.