Navigo conferma Katia Balducci

VIAREGGIO. Katia Balducci, imprenditrice della nautica, tra i titolari del gruppo Overmarine, resta alla guida di Navigo, società di innovazione della nautica. Confermato anche tutto il cda: Andrea Giannecchini, vicepresidente (fornitura; presidente Cna Lucca); Michela Fucile (portualità; Confartigianato); Giorgio Campini (cantieri produzione e refit); Carmelo Sgrò (servizi a terra), Massimiliano Federigi (servizi in banchina), Paolo Casini (Provincia di Lucca) e Marco Tomei (Comune di Viareggio), L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2018 con 2 milioni di euro di fatturato e utile redistribuito sul territorio. Oltre 2 milioni di euro suddivisi tra 1 milione e 440mila euro diretti e 680mila provenienti dalle attività svolte come capofila di Rete Penta, soggetto gestore del Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana. . Quattro sono le macro aree operative di Navigo da cui provengono i maggiori introiti: ricerca e sviluppo, consulenza e servizi, eventi di promozione del comparto e formazione. Nel corso del 2018, i 900mila euro fatturati per le attività di servizio e supporto alla ricerca e sviluppo hanno prodotto una ricaduta di finanziamenti alle aziende coinvolte pari a 9 milioni di euro a fondo perduto. Sono arrivati a chiusura due dei progetti più impegnativi: il Sand, drone marino per le operazioni di salvataggio in mare presentato nel corso della terza edizione del Versilia Yachting; ed il Mosé, con l’innovativa “colonnina” e la “boa intelligente” per l’erogazione di utenze e servizi con componenti smart (videosorveglianza, antenne e strumenti di comunicazione barca-porto, diportista-terra).



Altri 900 mila euro provengono dall’organizzazione diretta e dalla co-organizzazione di eventi nautici, come Yare, evento business del comparto refit e incontro tra comandanti Superyacht e imprese; B&St Broker and Shipyard trading, unico appuntamento internazionale dedicato all’incontro tra cantieri navali e società di brokeraggio; la boat show dell’eccellenza nautica Versilia Yachting che impegna Navigo, per conto del Distretto nautico, nella logistica e negli eventi e nei rapporti con e per il territorio; la manifestazione itinerante – adesso migrata a Londra per un triennio - The World Super Yacht Awards (premio agli armatori). La quota restante - 300mila euro - proviene da servizi (internazionalizzazione, consulenza, b2b) per le imprese.



Parte dell’utile della società - giuridicamente senza scopo di lucro - è stato investito in attività culturali e sociali di Viareggio: partecipando e sostenendo progetti quali il restauro del murales della Chiesina dei pescatori, la borsa di studio promossa dalla Lega Maestri d’Ascia e Calafati, l’eco-catamarano Elianto e, attraverso lo strumento “Art Bonus” per i lavori di messa a norma della Torre Matilde.Nel corso dell’assemblea, è stato anche salutato l’ingresso dei Cerri Cantieri Navali/Baglietto di Marina di Carrara in qualità di nuovo socio. «Si tratta del miglior bilancio avuto fino ad oggi, caratterizzato anche dalla situazione ottimale che ha attraversato Navigo nel 2018», ha spiegato Balducci., direttore generale, ha espresso soddisfazione «per la crescita che Navigo ha avuto in questi anni, il radicamento sul territorio, i risultati ottenuti da una squadra di lavoro flessibile e dinamica che ha incrementato i risultati della società di un 40% in un solo anno». —