Fiamme al nido del Varignano: evacuati i bimbi, nessun ferito

VIAREGGIO. Attimi di paura ieri mattina (17 maggio) all’asilo nido Grillo parlante al Varignano. Un cortocircuito, partito per cause in corso di accertamento dall’impianto di ventilazione, ha provocato un incendio e un fumo nero che ha fatto scattare l’allarme nella stanza dove si cambia il personale. . Immediatamente il personale ha portato fuori i bambini che si trovavano in quel momento nel nido e che erano in un’altra stanza. Secondo quanto si è potuto apprendere nessuno è rimasto ferito, né intossicato, in alcun modo.



Ovviamente è partita anche la chiamata ai vigili del fuoco, che sono corsi in via della Primavera – dove si trova il nido – per verificare che bambini e personale stessero bene e per mettere in sicurezza la struttura.



Un’ora dopo l’incendio, tuttavia, la situazione è stata giudicata pienamente sotto controllo e i bambini sono stati fatti rientrare assieme alle educatrici. Ovviamente tutti sono stati tranquillizzati sul fatto che il servizio potesse proseguire regolarmente e così è stato.Anche dal Comune assicurano: «Si è trattato di un piccolo cortocircuito nella zona di servizio, non nella zona dei bambini. Non si sono registrati pericoli né disservizi».Spetterà ora ai vigili del fuoco fare accertamenti sulle cause del corto circuito, che sarebbe partito dall’impianto di ventilazione. La causa potrebbe essere la presenza di qualche materiale nell’impianto che ha favorito il corto circuito. E di conseguenze le fiamme nella stanza dove il personale si cambia per prendere servizio.L’importante, com’è ovvio, è che non ci sono state conseguenze sugli ospiti del Grillo parlante.