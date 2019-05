Il Versilia Yachting piace agli stranieri

VIAREGGIO. Sono stati oltre 10mila gli operatori professionali, su un totale di più di 22mila visitatori, che hanno preso parte alla terza edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento dedicato alla nautica d’eccellenza, andato in scena a Viareggio dal 9 al 12 maggio. Forte è stata la presenza di visitatori europei, in particolare dalla Francia (8,5%), Germania (6,3%) e Spagna (5,3%). Rilevante la presenza dei visitatori provenienti da Stati Uniti (10%) e Russia (7%). Sul totale, le presenze da paesi Extra-Ue ha raggiunto il 37% dei visitatori stranieri. Questo il bilancio dei quattro giorni intensi che hanno visto in porto a Viareggio oltre 150 espositori, con 90 imbarcazioni di lunghezza media superiore ai 32,30 metri. Numerose le anteprime presentate al Salone, ricordano gli organizzatori. Tra questi, il debutto mondiale dell’Atlantis 45 del Gruppo Azimut Benetti, la presentazione del prototipo del drone marino Sand, e Solaris, arrivato al Versilia Yachting con il Solaris Power 55. . Paolo Borgio, per Fiera Milano commenta: «Chiudiamo questa terza edizione con la consapevolezza che gioco di squadra e sinergia con territorio sono ingredienti chiave di questa piattaforma. Siamo particolarmente soddisfatti delle nuove aree. Lo spazio Luxury Tender & Ribs ha arricchito il layout espositivo, mentre l’area Broker ha promosso ulteriormente l’anima business dell’evento, rendendolo sempre più un appuntamento di eccellenza tra i saloni del settore». Lamberto Tacoli (Nautica Italiana) sottolinea: «La manifestazione ha dimostrato di proseguire nella crescita. Sicuramente è stato fatto un ulteriore passo in avanti. La presenza del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi e del vice ministro Edoardo Rixi, la visita del ministro Danilo Toninelli e di molte altre Istituzioni regionali hanno dato un importante senso di maggiore attenzione e importanza al comparto nautico italiano, settore che rimane un settore fondamentale e di lustro per il nostro Paese. Aggiungo inoltre, con estremo piacere, che il riavvicinamento fisico e non soltanto a parole, avvenuto durante il Versilia Yachting tra le due associazioni di categoria, segna un ulteriore e importante passo in avanti al fine di una nuova rappresentanza unitaria del settore». Vincenzo Poerio, presidente del Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana conclude: «Mi preme ringraziare il presidente della Regione per il sostegno all’evento, i partner, le istituzioni di Viareggio e Versilia che hanno lavorato al fianco di Navigo, capofila del soggetto gestore del distretto». —