In pensione il pediatra Cassano, cambio in vista per 900 famiglie

VIAREGGIO. Cambio del pediatra in vista per 900 famiglie e per i loro bambini. Il 27 maggio, al compimento del limite d’età dei 70 anni, si chiuderà la convenzione tra l’Asl e il pediatra Gian Piero Cassano, uno dei professionisti più noti e stimati di Viareggio e della Versilia. Tanto che le centinaia di famiglie da lui seguite stanno già accogliendo la notizia con rammarico.



«Tutti gli assistiti - afferma l’Asl nella nota con cui comunica il pensionamento del dottor Cassano - devono iscriversi nelle liste di un altro medico». La procedura standard è quella che si fa abitualmente per il cambio del medico o del pediatra di famiglia: ci si può rivolgere ai distretti sanitari sul territorio, come l’ex ospedale Tabarracci di Viareggio, dove si trovano gli sportelli del servizio di anagrafica.

«Per l’iscrizione al nuovo pediatra - prosegue la nota - i genitori o i tutori degli assistiti dovranno recarsi al distretto per effettuare una nuova scelta fra i pediatri convenzionati sul territorio. Per l’iscrizione al pediatra è sufficiente che uno dei genitori o tutori si presenti con un documento d'identità, autocertificando i dati del figlio o minore soggetto a tutela. Per gli orari di apertura degli altri centri sociosanitari è possibile consultare il sito www.uslnordovest.toscana.it alla voce “Sedi territoriali - Distretti”. Si ricorda che l’iscrizione al pediatra di famiglia è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni. Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile decidere se rimanere con il pediatra oppure passare al medico di medicina generale. Il pediatra è raggiungibile telefonicamente dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì e durante l’orario di ambulatorio. Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia, è garantita dal servizio di Continuità assistenziale (guardia medica) e non dal pediatra».«Gli assistiti - spiega l’Asl - possono fare il cambio anche direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello. Azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario. Al servizio on line si può accedere tramite web, collegandosi al portale Open Toscana su pc, tablet e smartphone; tramite App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store; tramite Totem PuntoSI disponibili presso le aziende sanitarie (l’elenco all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/-/puntosi). Il portale Open Toscana permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid, oppure se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il Pin rilasciato al momento della attivazione».