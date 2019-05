Via al Salone Nautico, per la Versilia un giro d’affari da otto milioni di euro

Quattro giorni a tutta nautica e non solo, dal taglio del nastro del Versilia yachting Rendez-Vous terza edizione, questa mattina, alla Notte Blu di sabato sera a Viareggio, allo shopping di Forte dei Marmi, ai ristoranti di Pietrasanta mobilitati insieme alle gallerie d’arte, e perfino il primo torneo di golf dedicato al Versilia Yachting. La manifestazione dedicata alla grande nautica che - ha ricordato Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione turistica che contribuisce all’evento con 400.000 euro - «sul territorio della Versilia porta otto milioni di euro».



L’appuntamento, questa mattina, è di fronte alla sede distaccata della Capitaneria alle 11.30. Al taglio del nastro saranno presenti Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il comandante della Capitaneria di porto di Viareggio, Giovanni Calvelli, il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Per la giornata di domani è atteso, invece, il ministro Danilo Toninelli (trasporti ed infrastrutture) che arriverà in porto intorno alle 15.



Biglietterie (1 giorno 20 euro e 2 giorni 35) ed ingresso dalla Passeggiata, attraverso la passerella sul Canale Burlamacca, con un percorso tutto rinnovato, e due passerelle che Navigo ha acquistato per dotare il porto degli attraversamenti necessari a compiere l’intero percorso dell’evento organizzato da Fiera Milano, con il supporto del partner strategico “Nautica Italiana”, in collaborazione con il Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana, con il sostegno della Regione e del Comune di Viareggio, ed il patrocinio delle amministrazioni di Forte dei Marmi, Pietrasanta e Lucca.Nel giorno dell’inaugurazione sarà approfondito il tema degli investimenti della nautica in Toscana, con la tavola rotonda a cui prenderanno parte la Regione Toscana, Toscana Promozione, imprese artigiane, aziende, cantieri navali ed enti di finanziamento: dalle 16 alle 18, nello spazio “Navigo Garden” di Via Coppino. Sarà presente, presidente del Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana.Alle 17, tempo permettendo, performance musicali con musicisti jazz e cantanti d’opera che si esibiranno sulla piattaforma galleggiante in Darsena Italia.Nella serata, il Versilia Yachting si sposta a Pietrasanta, per la cena di gala nel chiostro di Sant’Agostino. La piccola Atene ospiterà in contemporanea al Salone la “ Vyr Yacht&Art”, dove la nautica si incontra in un simbolico “rendez-vous” con l’arte.La giornata di venerdì è tutta di lavoro, con la centro il convegno organizzato da Nautica Italiana al Centro congressi “Il Principino “ con i rappresentanti di grandi marchi del lusso italiano. Ma dalle 17,30 in poi via Coppino si anima con la performance musicale della Fondazione Festival Pucciniano sulla piattaforma galleggiante, il momento degli aperitivi presso le strutture degli artigiani e degli esercenti della strada, il dj set di Radiomontecarlo ed Ostras Beach Club, i cantieri della grande nautica aperti, i fuochi di artificio alle 21 ad illuminare le darsene e le barche ormeggiate.Il Versilia Yachting 2019 punta sugli eventi, allarga i propri orizzonti a tutta la città e chiama visitatori e viareggini in Passeggiata per la Notte blu di sabato sera: buona musica ed abbinamenti nautica/boutique/grandi cantine, in un evento gratuito aperto davvero a tutti. Ma sabato sarà anche la giornata dei numeri, con la presentazione del rapporto annuale di Cna, dalle 10,30 alle 13.Per tutti i visitatori la tappa d’obbligo è il ristorante all’interno del circuito, affidato all’esperienza del siciliano. —