Muore a 48 anni medico di Lido: era anestesista dell’ospedale

LIDO DI CAMAIORE. Gravissimo lutto nel mondo della sanità apuo-versiliese. È infatti deceduto, a soli 48 anni, il dottor Francesco Del Po, anestesista all’ospedale di Massa, ma residente a Lido di Camaiore. A darne notizia, con una nota, è stata l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest che «esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del dottor Francesco Del Po, 48 anni, già in servizio nel reparto di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Apuane di Massa».



E aggiunge: «Alla famiglia ed alla figlia giungano le condoglianze da parte della direzione aziendale, di presidio e di tutti i colleghi dell’ospedale, in particolare del personale dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione che hanno avuto modo di apprezzarne le doti umane e professionali, soprattutto la sua bontà d’animo e la sua fede cristiana». Originario di Firenze, il dottor Del Po era in servizio in particolare al reparto ostetricia e maternità, prima al Materno infantile e ora al Noa. Abitava a Lido di Camaiore.



Lo ricorda con affetto e profondo cordoglio il primario di anestesia e rianimazione dottor: «È arrivato da noi una dozzina d’anni fa, forse tredici, un bravissimo collega, sempre disponibile. Purtroppo, l’anno scorso, d’estate, gli è stata diagnosticata la malattia che con il tempo è progredita nonostante le cure, siamo tutti colpiti e addolorati, siamo vicini alla famiglia e soprattutto alla bimba che lascia».«Ho tanti ricordi di Francesco Del Po – aggiunge il primario di ostetricia e ginecologia, dottor Antonio Ragusa – per tutti noi è un duro colpo».