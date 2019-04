Arrivano le vecchie automobili della “500 Miglia Touring”

FORTE DEI MARMI. Dopo il weekend con “Terre di Canossa” Forte dei Marmi si riconferma tappa d’obbligo dell’automobilismo d’antan. Arriva, infatti, sabato pomeriggio, forte di ben centoventiquattro equipaggi, la ventunesima edizione della “500 Miglia Touring” che tocca Forte dei Marmi, come unica tappa di mare all’interno di un percorso che prenderà il via quest’oggi da Brescia e poi attraverserà, fino a domenica, ben cinque regioni: dalla Lombardia al Veneto, dall’Emilia Romagna alla Liguria e alla Toscana. La “500 Miglia Touring” che è nata nel 1999 da un gruppo di appassionati di veicoli d’epoca con l’obiettivo di creare un evento diverso che racchiudesse i principi dell’innovazione e al tempo stesso dell’evocazione arriva al Forte per la prima volta con il patrocinio dell’amministrazione comunale, che accoglierà questa manifestazione con i suoi bellissimi veicoli storici e i suoi marchi prestigiosi.. Molti i team italiani ed altrettanti gli stranieri, con tedeschi, lussemburghesi, olandesi e americani. E ad aprire il gruppo sarà, quest’anno, la Lamborghini della Polizia di Stato un veicolo pressoché unico ed ammirato, mentre tra le più vecchie ci sarà una Lancia Augusta del 1935, e poi tante vetture italiane Alfa Romeo, Lancia, Fiat e Ferrari degli anni ‘50 e ‘60, ma ci saranno anche i marchi europei con le ammiratissime Mercedes, Bentley e Porsche.



Sabato i partecipanti arriveranno dunque al Forte, al termine di un lunga tappa: partiranno infatti al mattino da Cervia sull’Adriatico per raggiungere Impruneta e da qui raggiungeranno poi Montecatini e quindi il Forte. L’arrivo delle auto è previsto attorno alle 17.30 di sabato in Piazza Garibaldi, durante il quale gli appassionati e non solo loro potranno ammirare queste meravigliose vetture parcheggiate sulla centralissima piazza di fronte al Fortino fino al giorno successivo. Domenica alle 8.30 le vetture saluteranno, poi, Forte dei Marmi, in direzione di Brescia dove è fissato il traguardo finale.



Per l’occasione da sabato fino a domenica mattina attenzione anche alla viabilità: infatti sarà concesso il transito e la sosta esclusivamente ai veicoli facenti parte della parata in Piazza Garibaldi, Le auto provenendo dal viale della Repubblica impegneranno la via Spinetti con direzione di marcia ovest-est da dove raggiungeranno piazza Garibaldi punto di arrivo per la sosta.Domenica mattina, invece, alle 8,30 la carovana uscendo da piazza Garibaldi in direzione mare si immetterà sul viale italico in direzione di Marina di Massa, e come da consuetudine, la “500 Miglia Touring” sfoggerà alla partenza per primi i veicoli più vecchi per poi chiudere con le classiche più recenti.