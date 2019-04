Visita d’eccezione alla Villa Puccini per i lettori del Tirreno: come partecipare

TORRE DEL LAGO. Un museo ricco di storia e suggestioni, una tappa obbligata per chi ama la musica e vuole conoscere davvero l’anima di Viareggio e della Versilia. È la villa dove visse e compose Giacomo Puccini, di fronte al lago di Massaciuccoli: un luogo di grande fascino e importanza che i lettori del Tirreno potranno visitare in un modo davvero speciale, sabato 4 maggio. Chi è già abbonato – o intende abbonarsi in queste ore – alla community dei lettori Noi Tirreno – può partecipare a questo nuovo appuntamento con la serie di incontri che il nostro giornale sta promuovendo in tutta la Toscana per far crescere e coccolare la sua comunità.



La visita sarà condotta da una guida della Fondazione Simonetta Puccini, fondazione - creata dalla nipote del Maestro scomparsa il 16 dicembre di due anni fa - che sotto la direzione di Patrizia Mavilla gestisce la storica villa riconosciuta dallo Stato come monumento nazionale.



Ad accompagnare i lettori ci saranno anche i giornalisti del Tirreno e Adolfo Lippi, scrittore, regista e autore di un libro sulla vita e le opere del grande compositore.La visita alla villa – che durerà quaranta minuti – sarà preceduta da un breve passaggio al Gran Teatro sul lago che la Fondazione Festival Puccini aprirà per l’occasione e si concluderà con una sorpresa musicale che renderà ancora più indimenticabile la giornata.I posti disponibili sono 20 e si possono prenotare fino a due posti ciascuno entro le ore 11 di venerdì 3 maggio.Per prenotarsi i lettori dovranno inviare una mail all’indirizzo eventi@iltirreno.it indicando il proprio nome e cognome, la città e un numero di telefono. La segreteria del Tirreno li contatterà per confermare la partecipazione all’evento dopo una verifica dei dati e della sua presenza nella comunità dei lettori del TirrenoPer i lettori abbonati a Noi Tirreno (1 euro a settimana, quanto un caffè), l’appuntamento per la visita è dunque alle 10,45 di sabato 4 maggio nel parcheggio del piazzale Arturo Toscanini, davanti all’inizio della ztl sul belvedere Puccini.