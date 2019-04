Il Comune dedica una strada al medico che salvò gli ebrei versiliesi

FORTE DEI MARMI Forte dei Marmi ricorda stamani alle 11, e gli dedica una strada a Vittoria Apuana, il medico che salvò Elio Toaff e centinaia di persone dalla deportazione, e che curò tra gli altri anche tutta la famiglia Agnelli. Gino Guidoni, che, chi non è più giovane, ha potuto conoscere ed apprezzare e ricorda ancor oggi con gratitudine, era nato a Montignoso nel 1897 e si era laureato a Bologna, ma ferito nella battaglia di Caporetto, nel 1926 venne al Forte dove aprì il suo ambulatorio di medico condotto.

Era un grande lavoratore e, quel laboratorio, lo teneva aperto anche la domenica, e perfino il giorno stesso del suo matrimonio, appena uscito dalla chiesa, corse ad assistere i suoi pazienti. Era anche molto conosciuto dalla colonia villeggiante oltre che dai residenti e il fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli, gli regalò una “Topolino” in segno di riconoscenza per l’assistenza ai suoi familiari in vacanza al Forte.

Era anche un medico notoriamente disinteressato al denaro – racconta Giorgio Giannelli – e lo era al punto che Donna Virginia (la mamma di Gianni) gli disse «la smetta di mettere il conto del suo modesto onorario volta per volta, mandi il conto all’amministratore della famiglia così alla fine la stagione potrà chiedere quello che vuole».

Gino Guidoni fu anche un vero eroe della Resistenza: il famoso rabbino capo di Roma, Elio Toaff, gli fu grato per aver certificato il falso scrivendo che si trovava in gravi condizioni fisiche e ciò lo sottrasse al lavoro obbligatorio durante l’occupazione nazista della Versilia.

Toaff altrimenti sarebbe stato riconosciuto come ebreo e inviato in campo di concentramento. E sempre durante la Seconda guerra mondiale, quando il fronte si fermò per sette mesi in Versilia, Guidoni, mise a rischio la propria vita, quando grazie ai timbri sottratti al comando tedesco dalla sua infermiera Ilia Pucci, riuscì a rilasciare certificati medici e documenti falsi che evitarono a centinaia di uomini la cattura da parte delle truppe di occupazione.

Oggi a 43 anni di distanza dalla sua scomparsa – Guidoni operò fino al 1976 nel suo ambulatorio in via Vittorio Veneto, proprio dietro la Farmacia di Ciolo – Forte dei Marmi lo ricorda con commozione dedicandogli una nuova strada che si affaccia su via Padre Ignazio da Carrara, all’altezza dell’istituto comprensivo di Forte dei Marmi, a Vittoria Apuana. Lo comunica l’amministrazione comunale di Forte dei Marmi con una nota stampa invitando «tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia».

E saranno di sicuro in molti, vista la sua notorietà e l’affetto della comunità nei suoi confronti, a testimoniargli il ringraziamento della collettività cittadina.