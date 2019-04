Cambio al vertice della prefettura Simonetti lascia alla fine del mese

VIAREGGIO. Prefetto di polso ma dai modi sempre “includenti”,alla ricerca dell’intesa per le azioni da promuovere sul territorio della provincia di Lucca. Maria Laura Simonetti, 66 anni, va in pensione alla fine del mese dopo essere approdata a Lucca a febbraio del 2017, al termine di una lunga serie di incarichi che l’hanno vista anche commissario straordinario al Comune di Pisa, nel 2008. E proprio da Pisa, ad un certo momento, si è pensato potesse arrivare a Lucca l’attuale vice Prefetto, Valerio Massimo Romeo, molto apprezzato da commissario prefettizio a Viareggio dopo la caduta della Giunta Betti. Vice Prefetto a Pisa, Romeo si è molto impegnato negli ultimi tempi - proprio in sinergia con Simonetti - per gli interventi di militari e forze di polizia nella pineta tra Vecchiano e Torre del Lago dove il fenomeno dello spaccio non dà tregua e crea continui problemi e pericoli lungo la linea ferroviaria Tirrenica, tra Viareggio e Pisa.



Ma le ultime notizie sul “giro” dei Prefetti non vanno in questo senso. E, dunque, non rimane che attendere maggio per sapere il nome di chi sarà scelto per la guida della Prefettura di Cortile degli Svizzeri.



Negli ultimi mesi il Prefetto Simonetti si è dedicata alla situazione della sicurezza Viareggio, in particolare dopo i caso dell’aggressione ad un agente della polizia di Stato in pineta di Ponente. Un legame, quello con Viareggio, reso più forte anche dal fatto che in occasione del disastro ferroviario del 29 giugno 2009, Maria Laura Simonetti in servizio alla Prefettura di Lucca è stata impegnata nella gestione dell'emergenza e nell'organizzazione delle esequie solenni delle vittime, alla presenza del presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato.Particolare attenzione Simonetti ha dedicato - nel suo ultimo mandato - anche al tema della sicurezza sulle strade, in stretto rapporto con la Polstrada. Senza dimenticare il rapporto con i più giovani, sia su questo tema che su quello del bullismo, e l’impegno sul tema della violenza sulle donne.A Simonetti, nel marzo di quest’anno, il compito di chiudere il Centro di accoglienza migranti alle Tagliate che tanto impegno aveva richiesto al prefetto che l’aveva preceduta,. La quale, proprio meno di un mese fa è diventata la prima donna a ricoprire la carica di commissario dello Stato per la Regione Sicilia.Maria Laura Simonetti celebrerà il 25 aprile a Lucca, poi il 30 saluterà un ristretto gruppo di propri ospiti, tra i quali le maggiori autorità civili e militari della provincia di Lucca. A Viareggio il messaggio nell’ultimo vertice per la sicurezza che si è tenuto a Palazzo delle Muse: «I cittadini in questo momento non si sentono sicuri e noi agiremo, come sempre, con veemenza. Non sono venuta a Viareggio a tranquillizzare nessuno, ma sono venuta per affermare con forza che lo Stato c’è. E non stiamo certo aspettando che cada la manna dal cielo, ma lavoriamo tutti i giorni con risultati importanti. I cittadini collaborino fiduciosi con le forze di polizia». —