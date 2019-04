EuropaCinema torna a Viareggio ma solo per una settimana

VIAREGGIO. Non è più l’Europa Cinema dei bei tempi andati, vero. E ormai è stato inglobato dal Lucca Film Festival, altrettanto vero. Ma quello che è stato uno dei fiori all’occhiello della cultura viareggina torna, per un’intera settimana, nella sua città con un cartellone ben più sostanzioso rispetto alle briciole del recentissimo passato: dal 13 al 19 aprile si susseguiranno proiezioni, ma anche incontri e dibattiti, al cinema-teatro Eden e alla Gamc a Palazzo delle Muse con i diritti umani come filo conduttore. E con tanto di consegna del premio alla carriera al regista pratese Giovanni Veronesi.





Una «prima edizione con una nuova identità», come l’ha voluta definire Nicola Borrelli, presidente di Lucca film festival ed Europa Cinema. «Getteremo un ponte ideale fra Europa e Stati Uniti, ma al tempo stesso non mancherà una forte vena toscana. Vogliamo ridare slancio alla cultura cinematografica in Versilia». E proprio perché si parla di diritti umani il festival ha potuto contare sulla collaborazione del Robert Kennedy Human Rights Italia. «Il cinema è certamente un linguaggio più che adeguato per veicolare il nostro messaggio – spiega Valentina Pagliai dell’organizzazione no profit – per questo abbiamo pensato di coinvolgere la regista viareggina Barbara Cupisti».



Il primo film ad essere proiettato sarà “Dafne” di Federico Bondi, incentrato su una giovane affetta dalla sindrome di Down, il 15 aprile: saranno presenti il regista e la protagonista Carolina Raspanti. Si proseguirà con l’aperitivo d’inaugurazione alla Gamc e con la proiezione di “Womanity” di Barbara Cupisti, spaccato di vita di quattro donne che vivono in Usa, Egitto e India. E ancora: la pellicola tedesca “In search”, “Una giusta causa” sulla vicenda di Ruth Bader Ginsburg, “Butterfly” di Alessandro Cassigoli che racconta la storia della pugile italiana Irma Testa e “A thousand girls like me”. E poi il gran finale con la proiezione di “Sulla mia pelle”, film di Alessio Cremonini sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi premiato a Venezia e ai David di Donatello, realizzato in collaborazione con il comitato provinciale dell’Arci Versilia.



Un programma nutrito, insomma. Arricchito da diversi incontri, fra cui quello sul professionismo sportivo femminile con la calciatrice della Florentia Deborah Salvatori Rinaldi e l’allenatore Stefano Carobbi. E al quale arriva il plauso dei vari enti che hanno reso possibile la rassegna. «L’unica via per la valorizzazione è tenere uniti Lucca Film Festival ed Europacinema – è il commento di Marcello Bertocchini della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – con contenuti diversi ma nello stesso periodo per integrarsi e rafforzarsi».



Sulla stessa linea l’ex sindaco Andrea Palestini, oggi vicepresidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca: «Abbiamo subito accolto l’appello dell’amministrazione comunale: se si può dare un contributo per aiutare gli altri a fare un salto in alto lo facciamo volentieri». —