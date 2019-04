Da Viareggio a Milano nel segno del design

VIAREGGIO. C’è anche un po’ della creatività “made in Viareggio” in mostra al Salone del Mobile di Milano, il più importante punto di incontro internazionale per gli operatori del settore dell’arredamento che si aprirà ufficialmente martedì 9 e si concluderà domenica 14 aprile ma che proprio in questi giorni impazza con il Fuorisalone. Fra i protagonisti dell’appuntamento meneghino c’è infatti Gumdesign, nome anglofono dietro il quale si celano in realtà i volti italianissimi degli architetti Gabriele Pardi e Laura Fiaschi, la coppia (nel lavoro e nella vita) che ormai da molti anni progetta oggetti di arredamento e design nel proprio studio di via Coppino in Darsena.







All’appuntamento con il Salone di Milano, Gumdesign è presente in più situazioni, grazie ad una serie di collaborazioni che lo studio viareggino ha intessuto nei tanti anni di attività. Al Fuorisalone di Cascina Cuccagna cura infatti la direzione creativa della Via dei vulcani di fango, una nuova installazione realizzata con lastre di ceramica di Sassuolo realizzata per Styl’editions.Al Salone vero e proprio, invece, hanno collaborato ad esempio nella realizzazione della nuova collezione di lavabo in marmo Gessati per Antonio Lupi, ma anche alla nuova collezaione di specchi da parete e da appoggio per Jcp Universe. E ancora, dalla creatività dei due designer viareggini è nata una collezione di lampade a sospensione per Siru lighting o, restando nel campo dell’illuminazione, la lampada Luce solida disegnata per De Castelli.





Ma, come detto, gran parte della produzione Gumdesign per la fiera di Milano ha trovato posto nel Fuorisalone, ovvero quella serie di eventi che – uscendo dal polo espositivo di Rho – abbracciano l’intera area metropolitana milanese. Fra gli oggetti esposti nei vari luoghi del Fuorisalone troviamo ad esempio una collezione di caraffe in porcellana Inversi per Hands on Design nello showroom Hod di via Rossini. A Villa Mozart, invece, Gumdesign è stato scelto dalla Fondazione Cologni, da Michelangelo Foundation e da Living Corriere per la mostra Doppiafirma., una progetto di dialogo fra pensiero progettuale e alto artigianato. Alla Bocciofila di via Candiani, invece, i due designer viareggini sono stati invitati per la mostra Thought in Milan, una mostra collettiva dedicata alle stravaganti soluzioni con cui si possono realizzare dei calici di cristallo.



Fra i riconoscimenti maggiori ottenuti dalla coppia Pardi-Fiaschi al Salone di Milano di quest’anno, c’è poi l’inserimento di Gumdesign tra i sette grandi nomi del design (insieme a Biagio Cisotti, Manola Del Testa, Giulio Iacchetti, Martinelli&Venezia, Franco Raggi, Paolo Ulian) che presentano le nuove linee di bicchieri in vetro molato per l’azienda toscana Rcr Cristalleria nell’ambito della mostra “Gusto al design” da Santeria, uno degli spazi culturali più interessanti di Milano.





Insomma, un lungo elenco di successi che fanno di questo studio tutto viareggino uno dei più interessanti del panorama italiano e internazionale del design. Che, chi vuole, può scoprire fra i padiglioni del Salone di Milano e fra i tanti appuntamenti del Fuorisalone. —