Addio al fondatore di “Gerardo Mobili”: Fausto Mannozzi è morto in una clinica svizzera

VIAREGGIO. Fausto Mannozzi se n’è andato in silenzio, in punta di piedi a 78 anni. Il certificato di morte dice che il decesso è sopraggiunto lo scorso 15 marzo a Pfaffikon, in Svizzera. La famiglia, con la figlia Lucia e il genero Renzo, non intende commentare alcuna circostanza. Conferma solo l’avvenuto decesso e che lo stesso imprenditore viareggino aveva chiesto che la notizia rimanesse segreta. E così è stato. . Per oltre due settimane. Nei giorni scorsi però la voce si è fatta insistente, con messaggi che rimbalzavano sui social. «Ma è morto Gerardo Mobili?», chiedevano. Ieri, poi, è arrivata la conferma dell’avvenuto decesso.



Tutto il mondo dell’imprenditoria della Versilia e di La Spezia (dove aveva la sua seconda importante attività) perde un genio rivoluzionario, una mente illuminata, capace di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, e di vedere il futuro. Una storia meravigliosa, la sua, vissuta nel nome di Gerardo, che era il padre – il nome che lo aveva accompagnato in tutte le sue campagne pubblicitarie – con il quale ancora giovane aveva cominciato a produrre piatti e stoviglie vendendole nel più classico del “porta a porta”. Un lavoro faticoso, che aveva trovato però la sua strada facendo fiorire l’azienda dei Mannozzi.



Cinquant’anni di storia e due punti vendita punto di riferimento di tantissimi clienti. Uno nella sua Viareggio, dove era nato: uno show room di 600 metri quadrati in via Aurelia sud. Un altro, più grande, a Sarzana: è un negozio di 3mila metri quadrati all’uscita dell’autostrada. Lo aprì, quest’ultimo, negli anni Settanta mettendo sul piatto decine di milioni di vecchie lire.E aveva visto lontano, perché Gerardo Mobili diventò così un’istituzione nel settore commerciale. «Signori, io vi garantisco che lo sviluppo commerciale sarà favorevole a tutta la città e la vallata – diceva agli amministratori spezzini– guardate che non avete idea del lavoro che io stesso porterò da queste parti», e sorrideva, serafico.