Prende a pugni la fidanzata: arrestato ventenne

Ennesima vicenda di violenza su una donna in Versilia, e questa volta quanto accaduto riguarda due giovani poco più che maggiorenni. Con la ragazza vittima della rottura del setto nasale da parte del suo convivente.



Sono stati i carabinieri di Lido ad intervenire su un episodio accaduto n strada, giovedì mattina, e segnalato da un passante che si è reso conto della gravità di quello che stava accadendo davanti ai suoi occhi. Un giovane, 21 anni appena, sta strattonando con violenza una ragazza che appare in evidente difficoltà. I militari che arrivano sul posto vedono con i propri occhi - così la ricostruzione della Compagnia di Viareggio, guidata dal capitano- il giovane mentre afferra gli indumenti della ragazza, tirandola a sé.A questo punto i carabinieri intervengono e notano «la ragazza, in lacrime, con dei vistosi lividi sul volto». La giovane trova il coraggio di raccontare la verità: «Poco prima era stata picchiata dal compagno e non era la prima volta che subiva maltrattamenti simili, ma non aveva mai voluto presentare nessuna querela».Per il ragazzo è inevitabile un “viaggio” fino in caserma. Mentre per la sua giovane vittima è stato necessario il trasferimento in Pronto soccorso. Dove i sanitari hanno riscontrato la rottura del setto nasale, dimettendo poi la giovane con una prognosi di 40 giorni.In conseguenza delle gravità dei fatti e delle lesioni, il giovane - già noto alle forze di polizia - è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. Venerdì mattina, davanti al giudice del Tribunale di Lucca, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari nella casa dei genitori, in un’altra località toscana. —