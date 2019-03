Io, maestra appena assunta in attesa del licenziamento

viareggio. È entrata di ruolo lo scorso anno dopo quindici anni di precariato nella scuola. «Alcuni anni, ho lavorato anche nel sostegno». Adesso Alessandra Basile, maestra viareggina di 40 anni, verrà licenziata. «Sto aspettando il licenziamento, che potrebbe arrivare da un momento all’altro – racconta –, anche domani, ad anno scolastico non terminato».. È una di quelle 105 maestre che verranno licenziate in provincia di Lucca (sessanta circa in Versilia) per effetto della sentenza del consiglio di Stato, secondo cui il diploma magistrale (conseguito prima del 2001) ha valore abilitante all’insegnamento ma non per l’assunzione a tempo indeterminato. Tra loro ci sono anche tante laureate, con anni e anni di esperienza nelle scuole. Come Alessandra.



Lei ha una laurea in filosofia e ha frequentato corsi di aggiornamento di ogni tipo in quindici anni di precariato. In attesa dell’apertura del concorso, in ritardo, è entrata di ruolo (con riserva) nell’istituto comprensivo Lucca 3 grazie a un ricorso fatto dai sindacati. Ma poi è arrivata la sentenza del consiglio di Stato che ha fatto cascare il mondo addosso a migliaia di maestri in tutta Italia: gli insegnanti che non hanno fatto il concorso dovranno lasciare il posto di fisso. «Tanta fatica per nulla – spiega –. Tutti i giorni vado a Lucca da Torre del Lago; sto facendo il mio anno di prova previsto dopo le assunzioni, con tanto di laboratori e aggiornamenti previsti. Alla fine dell’anno dovrei presentare una tesina. È paradossale il fatto che potrei essere licenziata dopo aver passato il periodo di prova. Ma è triste anche pensare che potrei non finirlo nemmeno». —