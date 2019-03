Costruisce un bunker abusivo in un campo: denunciato

CAMAIORE. Ha costruito un bunker di 110 metri quadrati nel suo terreno che costeggia l’autostrada, in via dei Gigli a Lido, probabilmente «nell’arco temporale 2010-2013». Poi ci ha aggiunto sopra un solaio di copertura. Tutto abusivo e per una «destinazione d’uso sconosciuta», dice il Comune. Nessuno sa, in altre parole, a cosa gli servisse quel bunker. Il proprietario, un sessantenne di Camaiore, è stato denunciato per abuso edilizio e rischia (se non ripristina tutto in novanta giorni) una multa di 20mila euro. La sanzione massima, dal momento che il manufatto è stato realizzato in un’area a rischio idrogeologico elevato e che non è nemmeno l’unica opera costruita senza autorizzazione.



I vigili urbani, durante un sopralluogo del novembre scorso, hanno trovato un piccolo villaggio abusivo. L’uomo ha realizzato anche un capannone di oltre 240 metri quadrati («l’epoca di realizzazione è da ritenersi intorno all’anno 2007 ed il suo utilizzo è a probabile ripostiglio di vario genere», si legge nell’ordinanza di demolizione del Comune di Camaiore) e un altro manufatto di circa cinquanta metri quadrati «tamponato lateralmente mediante pannelli in cemento armato e a posteriori in appoggio alla scarpata della stessa autostrada Genova – Livorno».



Tra le opere abusive segnalate dalla polizia municipale, ci sono anche due cancelli, di cui uno di quattro metri – che nell’ordinanza risulta «realizzato da ignoti» – installato in un terreno di proprietà di Società autostradale ligure Toscana che «impedisce il transito veicolare e pedonale». Viene utilizzato dal sessantenne «per custodire il trattore».E infine il bunker. È un manufatto interrato di 12, 50 metri per 9, 50 metri circa, realizzato davanti al capannone. Non una semplice cantina, quindi, secondo i vigili urbani, dal momento che è stato realizzato sotto terra (e non sotto un edificio) e senza finestre. Ma il Comune non ne conosce «attualmente la sua destinazione d’uso».Nei giorni scorsi è stata emessa l’ordinanza di demolizione di tutte le opere abusive. «Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune»Non è, questa, la prima opera abusiva, nel comune di Camaiore. Nel 2018 sono state 87 le infrazioni urbanistiche, il 40% delle quale finite con ordinanza di demolizione (alcune hanno chiesto sanatoria successiva), il 50% in sanatoria, 10% ancora da definire. Nel 2019 sono già 15. Si tratta di manufatti abusivi, costruzioni di strade, recinzioni, difformità di titoli rilasciati (alcuni dei quali vengono rilasciati dopo sopralluogo di pulizia di bonifica). Non è la prima, quindi, ma sicuramente una delle più grandi.