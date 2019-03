L’Asl assume 57 medici per coprire i posti vacanti

VIAREGGIO. L’Asl Toscana nord ovest assume, a tempo determinato ed indeterminato, medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità legate alle attività ambulatoriali. Sono 57 i professionisti richiesti dall’Azienda, ad integrazione delle graduatorie presenti in Estar, per coprire alcuni posti vacanti nelle zone di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Versilia.. Gli incarichi a tempo indeterminato disponibili sono 2: per un medico di Neuropsichiatria infantile e per un medico di ostetricia e ginecologia. Per i tempi determinati la ricerca riguarda 55 medici: 7 di anestesia e rianimazione, 6 di cardiologia, 5 di chirurgia generale, 1 di dermatologia, 1 di ematologia, 2 di igiene e medicina preventiva, 1 di malattie infettive, 1 di medicina interna, 1 di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 1 di neurologia, 1 di oculistica, 1 di oncologia, 5 di ortopedia, 9 di ostetrica e ginecologia, 1 di psichiatria, 1 di psicologia, 9 di radiodiagnostica, 1 di radioterapia, 1 di urologia.



I professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti (appartenenti o meno alle graduatorie della specialistica) potranno presentare la propria disponibilità agli incarichi dal 1° al 10 aprile, inviando la domanda alla struttura competente, la UOC Gestione degli specialisti ambulatoriali.



Oltre a questi bandi, pubblicati sull’albo pretorio aziendale, l’Asl ha deliberato l'assunzione di molti operatori della dirigenza e del comparto. Le assunzioni a tempo indeterminato, già deliberate, saranno 15. Per il tempo determinato gli incarichi previsti sono 17. I 17 incarichi prorogati riguardano invece: 6 infermieri, 3 ostetriche, 3 operatori sociosanitari, 2 tecnici di radiologia, 1 terapista neurologo, 1 medico nefrologo e 1 ginecologo. —