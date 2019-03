Niente aste per i balneari fino al 2034

Anche la Regione dà il suo via libera: in arrivo la circolare ai Comuni. Il ministro Centinaio promette: usciremo dalla Bolkestein



FORTE DEI MARMI. Tutto fa pensare che le aste delle spiagge, se mai ci saranno, non si terranno prima del 2034. Anche la Regione, sollecitata dai balneari che chiedevano l’applicazione della proroga di 15 anni delle concessioni decisa dal Governo, ha dato il suo via libera: «Lunedì – informa l’assessore regionale Stefano Ciuoffo – la giunta toscana porterà in approvazione una delibera per licenziare una circolare rivolta a tutti i Comuni. La circolare fornirà loro indicazioni sull’applicazione della normativa sulle concessioni demaniali marittime a seguito dell’approvazione della legge di bilancio dello Stato il 30 dicembre scorso». Cioè quella che ha allungato le concessioni dei balneari: dal 1º gennaio 2019 fino al 1º gennaio 2034.





«Nella circolare – prosegue Ciuoffo – chiediamo, tra l’altro, che le procedure siano attivate e concluse in tempi ragionevoli, in modo che gli operatori ne siano in possesso prima dell’apertura della prossima stagione balneare. Nella circolare che sarà inviata alle amministrazioni comunali – spiegano dalla Regione – c’è scritto che si ritiene opportuno che il Comune notifichi al concessionario la nuova durata della concessione ai sensi della legge di bilancio dello Stato, determinando il ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza al 1º gennaio 2034. E di conseguenza l’importo dovuto all’Erario per l’imposta di registro. Invitando il concessionario ad effettuare il pagamento entro 20 giorni dalla notifica. Il concessionario, quindi, dovrà manifestare la volontà di formalizzare la rideterminazione di durata pagando l’imposta di registro e comunicando al Comune l’opzione per la formalizzazione. Scegliendo tra la semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio, oppure facendo un atto ricognitivo, costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio».Al di là dei termini burocratici, quello che conta è che si sblocca l’impasse che aveva suscitato le proteste dei balneari. Preoccupati perché i Comuni – e di riflesso la Regione – sembravano nicchiare sulla questione. La preoccupazione è stata portata all’attenzione anche del ministro del turismo, che ieri ha incontrato la categoria a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Centinaio, che ha spiegato di non essere contento dei 15 anni «ma era il risultato migliore possibile», ha assicurato l’uscita dalla direttiva Bolkestein: «Metteremo al lavoro i nostri migliori tecnici, grazie anche all’aiuto delle associazioni di categoria. Il documento che produrremo sarà inattaccabile agli occhi dell’Unione Europea. Che ad oggi non ha promosso nessuna procedura di infrazione per i 15 anni». Centinaio ha promesso anche di risolvere le questione dei bagni con strutture acquisite dallo Stato, che pagano canoni molto più alti delle media (e per questo ieri hanno protestato). «Il tema è all’ordine del giorno, lo affronteremo con il supporto del viceministro», ha detto.