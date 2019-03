Oltre 12mila euro in più ad ogni carrista grazie ai super incassi del Carnevale 2019

VIAREGGIO. Dodicimila euro e spiccioli per i carri grandi. Seimila euro tondi tondi per i carri piccoli. Più di duemila euro per le mascherate in gruppo. Duecento euro per le maschere isolate. Sono le cifre del gruzzolo che quest’anno verrà redistribuito quest’anno fra carristi e mascheratisti grazie al record di incassi fatto registrare dall’edizione 2019 del Carnevale. E che fanno lievitare (in media) del 10 per cento i compensi base previsti dal bando di concorso.



Già dallo scorso anno, infatti, grazie al nuovo bando di concorso firmato alla vigilia del Carnevale 2018 è stata inserita per la prima volta una clausola che stabilisce che eventuali eccedenze al botteghino saranno redistribuite fra Fondazione Carnevale e carristi e mascheratisti. Si tratta di una sorta di "premio di produttività" che già nel 2018 permise ai costruttori di “arrotondare” i compensi ma che quest’anno - grazie agli incassi record fatti registrare al botteghino - ha sensibilmente influito sulle entrate di carristi e mascheratisti.

Il concetto è semplice: se una edizione del Carnevale va bene dal punto di vista economico, a beneficiarne sono anche i primi protagonisti dello spettacolo che va in scena sui viali a mare. E considerato che la stagione che si è appena conclusa è andata decisamente bene - sono stati incassati complessivamente 3 milioni e 36mila euro contro i 2 milioni e 145mila euro previsti in bilancio alla voce botteghino - il beneficio è stato particolarmente consistente.Sul “quantum” il bando di concorso fissa con esattezza le proporzioni di questa redistribuzione. Oltre ai compensi base (125mila euro per ciascun carro di prima categoria, 59mila euro per i carri di seconda categoria; 22mila 250 euro per le mascherate in gruppo; 1.500 euro per le maschere isolate) si aggiunge il "bonus" incassi. Un bonus che quest’anno è scattato a partire dai 2 milioni e 145mila euro inseriti nel bilancio di previsione stilato a settembre e che è frutto di una media degli incassi delle ultime tre edizioni.Le quote di redistribuzione del "tesoretto" sono così regolate: i primi 100mila euro (al netto dell’Iva) di surplus vengono suddivisi al 50 % ai carristi e al 50% alla Fondazione Carnevale. I successivi 100mila euro (sempre netti) vanno per il 35% ai costruttori e per il 65% alla Fondazione Carnevale. L’ulteriore surplus, infine, viene suddiviso con un 15% ai costruttori e il restante 85% alla Fondazione Carnevale.Una volta ufficializzati tutti gli incassi, la Fondazione Carnevale ha calcolato il bonus complessivo, pari a 165mila 250 euro. Di questa torta, la fetta più grossa è andata ai carristi di prima categoria che si sono divisi 113mila 400 euro, pari a 12mila 600 euro a testa. Questo significa che per ciascuno dei nove carri grandi sono stati girati ai carristi 137.600 euro. Ovvero il 10 per cento in più del compenso base previsto dal bando di concorso.Analogo il calcolo per le costruzioni di seconda categoria, a cui è andato un “bonus” complessivo di 30mila euro che - diviso per ciascuno dei 5 carri piccoli - porta il compenso unitario complessivo da 59mila euro a 65mila euro.Gli aumenti a pioggia riguardano poi anche le mascherate in gruppo (ciascun costruttore riceverà complessivamente 24.500 euro) e le maschere isolate (che, grazie al bonus di 200 euro, vedranno aumentato il compenso da 1.500 a 1700 euro). —