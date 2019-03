Insultata e derisa da minorenni mentre è al parco col figlio di due anni

PIETRASANTA. Insultata e derisa da un gruppetto «di ragazzini maleducati e dai toni sgradevoli e volgari: visto che ero con mio figlio di due anni, mi sono allontanata, e non ho vergogna a dirlo, me ne sono andata in lacrime».. Parole, amare, di una mamma che nei giorni scorsi, dalle parti di un parchetto di Marina è finita nel mirino di alcuni minorenni.

«Stavo seduta su una panchina del giardinetto quando questi ragazzi e ragazze, di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, hanno cominciato a tirarsi addosso l'acqua delle bottiglie. Niente di che, se non fosse che mentre si rincorrevano uno di questi è andato a sbattere contro il passeggino di mio figlio facendolo quasi cadere. Anziché scusarsi questo ragazzino mi ha detto di uscire dalle scatole e ovviamente edulcoro i termini. Di fronte a tanta maleducazione ho alzato la voce invitandolo a ripetere quello che aveva appena detto. Mi sono ritrovata così circondata da cinque o sei bulletti che mi hanno insultato, in quanto donna, con ogni epiteto possibile".

"Non sono stata minacciata, nessuno di loro mi ha sfiorata, ma quelle parole mi hanno fatto ancora più male: di fronte a tanta volgarità e cattiveria, mi sono sentita inerme. Non ho avuto paura, ma ho provato - racconta la mamma - una grande vergogna. Quando mio figlio ha cominciato a piangere ho deciso di voltare le spalle e di andarmene, mentre questi ragazzini, continuavano ad insultarmi. A parte uno, non li avevo mai visti prima. Ma non è questo il punto: la verità è che questi ragazzi, che sono poi i nostri figli, quando sono fuori, nel branco, non sembrano avere limiti e non sanno cosa significhi il rispetto per gli altri. Ho raccontato l'episodio a mio marito che si è recato dai genitori del ragazzo che avevo riconosciuto: voleva confrontarsi con il suo babbo e la sua mamma, spiegare cosa era accaduto, Forse le sue parole serviranno a qualcosa o forse no, ma un tentativo andava fatto».



Un episodio del genere era stato segnalato, nelle scorse settimane, anche dalle parti di via Fontanella.