Presidio in piazza contro il libro che offende i partigiani - Video

PIETRASANTA. In coro di 300 anime che dicono no al fascismo, ai falsi storici e " a chi offende la memoria della Resistenza" quello andato in scena oggi pomeriggio (9 marzo) in piazza Duomo a Pietrasanta. Cartelli, striscioni, bandiere rosse e un microfono che passa di mano in mano per gridare contro chi "utilizza uno spazio pubblico, come il Chiostro di S.Agostino, per presentare un libro - “Compagno Mitra di Gianfranco Stella - che è una squallida provocazione a poche settimane dalla Liberazione del 25 aprile e a pochi km da Sant’Anna” è il pensiero di Partigiani sempre e Coordinamento comunista toscano. La presentazione è stata organizzata da Casa Pound.

Polizia, Carabinieri e polizia municipale osservano a relativa distanza: la protesta è ferma, senza sconti, ma i toni sono civili. Non ci sono eccessi, non ci sono forzature. Alcune transenne dividono in due aree la piazza: da una parte il presidio di protesta dall’altra chi si reca in S.Agostino. In piazza c’è anche il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, l’ex sindaco di Pietrasanta Domenico Lombardi. Ci sono volti noti della sinistra versiliese – Domenico Marsili – e giovani come Duccio Checchi – Fronte della Gioventù Comunista Versilia -. E poi ancora i vari referenti di Potere al popolo Versilia, Cantiere sociale versiliese, Repubblica Viareggina, Brigate mutuo sociale per l'abitare, Comitato 9 gennaio. In piazza anche il Partito Democratico, con Ettore Neri, Nicola Conti, Rossano Forassiepi. . Intorno alle 19 piazza Duomo si svuota lentamente: qualcuno canta " Bella ciao" altri issano bene in alto il vessillo con la falce e il martello. Sullo sfondo il Chiostro di S.Agostino: è tempo di chiudere i cancelli.