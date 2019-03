Il Burlamacco vola in Arabia Saudita: è polemica

VIAREGGIO. Vola in Arabia Saudita uno dei premi assegnati dalla Fondazione Carnevale. La cui presidente,

Marialina Marcucci, ha omaggiato il ministro plenipotenziario, vice-ambasciatore del Regno Saudita in Italia-Malta-San Marino Faisal Hanef Al Kahtani.

Quando si parla di Arabia Saudita, però, non si può dimenticare la morte del giornalista saudita dissidente



, il cui corpo – secondo la polizia turca - potrebbe essere stato bruciato all’interno del consolato saudita di Istanbul. Secondo Nazioni Unite e Cia, il mandante dell’assassinio sarebbe da individuare nel principe ereditario saudita, Mohammed Bin Salman.

«Sono consapevole che può essere una scelta criticata», spiega Marialina Marcucci al Tirreno, «ma l’Arabia Saudita per la prima volta ha nominato una donna ambasciatrice negli Stati Uniti e ci sembrava importante sottolinearlo nel Carnevale dedicato alle donne». Sul caso del giornalista ucciso, Marcucci - che è anche presidente della Fondazione Kennedy per l’Europa - aggiunge: «È un terribile delitto. Confidiamo in un verdetto da parte della giustizia nazionale ed internazionale che dica la verità».

La scelta della Fondazione Carnevale ha suscitato la reazione del senatore Cinque stelle, Gianluca Ferrara

(commissione esteri del Senato): «Reputo la scelta errata, inquietante, ma non sorprendente. Nel 2016, quando a governare era il Pd di Andrea Marcucci, l’Italia ha consegnato all’esercito saudita una commessa record di 22.000 bombe, usate nella guerra in Yemen dove sono già morti 85.000 bambini. A ottobre, nel consolato saudita di Instanbul, è stato ucciso e fatto a pezzi il giornalista Khashoggi, “reo” di aver criticato la famiglia reale. Dinanzi a queste mostruosità dare un’onorificenza a un tale personaggio è a dir poco inopportuno. Il Carnevale di Viareggio è noto in tutto il mondo per irridere i potenti, denunciare le ingiustizie e le mostruosità del pianeta. Il presidente ha stravolto questa regola. Auspico che presto ammetterà il suo errore pubblicamente».