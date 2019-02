Forzano la porta e rubano quattro bici

Il colpo da Burlanolo in pineta. «È la seconda volta»

viareggio. «È la seconda volta in tre giorni che mi fanno visita. Sembra che mi abbiano preso di mira». Massimiliano Francesconi è il titolare di Burlanolo, il negozio in viale Capponi, che noleggia biciclette e risciò. . Lunedì notte, i ladri hanno forzato la porta anteriore e portato via quattro biciclette, di cui una elettrica dal valore di oltre mille euro. Prima di andarsene, poi, hanno spaccato il distributore di bevande.

Ed era già successo sabato sera. «Quella volta mi avevano solo spaccato il distributore di caffè e non erano riusciti a entrare – racconta Francesconi –. Errore mio che avevo lasciato aperto l’ingresso ai distributori, ma avevo fretta per il Carnevale. Questa volta però sono entrati nonostante avessi chiuso tutto». Sul posto, per i rilievi del caso, ieri sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Viareggio. I ladri («erano tre, a volto scoperto») sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, quindi, almeno la speranza, che le biciclette (e con loro ladri) vengano ritrovate, c’è. —