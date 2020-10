Nibali e la Vini Zabù Ktm  al Giro d’Italia per essere protagonisti

PISTOIA. Scatterà sabato 3 ottobre, con la cronometro individuale Monreale-Palermo (partenza del primo corridore fissata alle 13.15), l'edizione 2020 del Giro d'Italia. Gli appassionati nostrani delle due ruote terranno i fari puntati su Vincenzo Nibali, figlio adottivo di Mastromarco e delle colline del Montalbano: il capitano della Trek Segafredo, alla soglia dei 36 anni, è uno dei principali favoriti per la vittoria finale. Ma in Sicilia, ai nastri di partenza della Corsa Rosa, ci sarà anche la Vini Zabù Ktm: la squadra pistoiese, che torna a gareggiare nella competizione più amata a due anni di distanza dall'ultima volta, sarà guidata dal capitano Giovanni Visconti: 37 anni, giunto al suo undicesimo Giro d'Italia e reduce dalla partecipazione con la Nazionale all'Europeo di Plouay e al Mondiale di Imola, è soprattutto sulle sue spalle che gravano le maggiori aspettative del team per la conquista di una vittoria di tappa che significherebbe moltissimo. La selezione, che sarà guidata in ammiraglia dai direttori Luca Scinto e Francesco Frassi, è completata dal re delle fughe Marco Frapporti, dallo specialista delle salite Edoardo Zardini e da un Lorenzo Rota che sta attraversando un ottimo momento di forma, oltre che dai debuttanti Simone Bevilacqua, passista di livello, Luca Wackermann, che ha firmato due dei tre successi stagionali della Vini Zabù, l'ultimo arrivato Matteo Spreafico e lo scalatore olandese Etienne Van Empel, unico straniero del gruppo. Il team diretto da Angelo Citracca, in vista del prestigioso appuntamento in rosa, ha anche finalizzato alcune importanti partnership commerciali. La più importante è quella con Brado: l'azienda di Valdobbiadene (in provincia Treviso), che produce sedute da ufficio e per il Contract, è infatti diventata il secondo sponsor della squadra e sarà presente sulle maglie degli atleti così come nel nuovo logo del team, che d'ora in poi sarà denominato Vini Zabù Brado Ktm. Sulle divise ci saranno altri due nuovi marchi: Cantine Cellaro, uno dei fiori all'occhiello di Farnese Vini, che con i suoi vigneti contorna la cittadina in provincia di Agrigento, eletta tra i Borghi più belli d'Italia, nonché Hopplà, azienda di Montelupo Fiorentino specializzata nella produzione di letti e divani trasformabili, da anni impegnata nel mondo del ciclismo, il cui logo sarà visibile sia sulla banda laterale della maglia. —