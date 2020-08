Nuovo sponsor per la Fenice Sarà l’Abc Ricami di Pistoia

PISTOIA. importante novità in casa del Pistoia Volley La Fenice. Dopo l’ottimo mercato (non ancora concluso) con gli innesti dei liberi Sasselli e Mazzoni, della centrale Martone, della schiacciatrice Creatini e le conferme di Baroncelli, Mantellassi, Bruni, Massaro e Gagliardi, la dirigenza fuxiablu stavolta mette a segno un colpo che non riguarda il roster bensì lo sponsor che sosterrà la società fenicina nella seconda stagione in Serie B2. Sarà l’ABC Ricami, rinomata azienda pistoiese nel settore del ricamo, main sponsor del team che assumerà la denominazione di ABC Ricami Fenice Pistoia. Un “acquisto” di spessore che darà stabilità alla società fuxiablu per affrontare un torneo dispendioso come la quarta serie nazionale. Grande soddisfazione nel club della presidentessa Luciana Faralli per la trattativa conclusa, con la speranza che sia una lunga e proficua collaborazione. Il ds Luca Pratesi e lo staff pistoiese stanno ancora lavorando per rinforzare ulteriormente la rosa e sono alla ricerca di una giocatrice “posto 4” . Ufficializzati anche i 3 gironi di Serie B2. Dal punto di vista logistico, non sarà un girone particolarmente complicato quello in cui sono state inserite La Fenice e Montesport. Tanti infatti i derby regionali, speriamo (Covid 19 permettendo) con un’adeguata cornice di pubblico. Ci sono ancora due mesi e mezzo di tempo prima che il pallone torni a volare ufficialmente sopra la rete. Vedremo quello che succederà ma nel frattempo conosciamo le altre co-regionali partendo dalla più meridionali, il CME Vitt. Chiusi ed il glorioso Convergenze Cus Siena. Risalendo il Granducato troviamo la Baia del Marinaio di Cecina, l’Ambra Cavallini Pontedera, ed il trio composto dalle fiorentine del Liberi e Forti, della Rinascita Il Bisonte e dall’Unomaglia Valdarninsieme. Fuori dei confini della Toscana gli avversari saranno le liguri dell’Autorev Volley Spezia e le due formazioni perugine, la Faroplast School V. ed il Digitalpoint Ponte Felcino. Il 31 agosto uscirà il calendario mentre il campionato partirà a inizio novembre. —