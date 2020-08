Pistoia si gioca il posto in paradiso e stavolta non ci sono vie di mezzo

PISTOIA. Inferno o paradiso, niente purgatorio. No, stavolta non ci sono vie di mezzo per il Tennis club Pistoia: con una vittoria il sogno della promozione nella massima serie sarà finalmente coronato, con una sconfitta l'incubo della beffa all'ultimo atto per il secondo anno consecutivo diventerebbe realtà.



L’appuntamento cruciale è fissato per domenica mattina 2 agosto a partire dalle 10, con ingresso libero sulle tribune di via delle Olimpiadi: sarà in questa occasione che il circolo pistoiese proverà a guadagnarsi la Serie A1 nella sfida di ritorno dello spareggio promozione contro il Tennis Baratoff Pesaro. L’andata ha lasciato inalterato il quadro generale, visto che il Tennis club Pistoia è tornato dalle Marche con un prezioso pareggio. Il punteggio finale di 3-3 ha rimandato il verdetto ai decisivi match in programma questa domenica a Pistoia, con la squadra del circolo del patron Luigi Brunetti che avrà il piccolo ma significativo vantaggio di poterseli giocare sui propri campi.



Il primo atto dello spareggio si è rivelato assai complicato: la squadra marchigiana, che può vantare tra le proprie fila giovani di primo livello, si è infatti confermata un osso duro da mandare giù. A tenere in partita Pistoia nei singolari, particolare niete affatto banale, sono stati i giocatori cresciuti e sbocciati nel vivaio, ovvero. Niente da fare invece per i due big del circolo pistoiese,, finiti al tappeto dopo altrettante lotte furibonde: nell’incontro di domani ci sarà bisogno di qualcosa di più da parte di entrambi per imporsi sui rivali. Considerando la perfetta parità anche nei doppi, Pistoia arriva alla gara di ritorno con le stesse, buone, chance di successo, condite però anche da un pizzico d'amarezza per una vittoria sfumata all'andata ma anche con dalla consapevolezza di potercela fare.Del resto il Tennis club Pistoia avrà il vantaggio di giocarsi tutto in casa propria, con il sostegno del circolo tutto. In ballo non c’è una poca di cosa conto ma la possibilità di far diventare cosa reale e concreta il sogno della Serie A1, con i ragazzi pistoiesi capitanati dapronti a combattere fino all’ultima palla per conquistare la tanto agognata, cercata e voluta promozione nel massimo campionato delle racchette. —