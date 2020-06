Montecatinimurialdo festeggia i suoi Giovanissimi A campioni provinciali

Il titolo è stato assegnato in base alla posizione in classifica al momento dello stop decretato per l’emergenza coronavirus La squadra era prima in graduatoria

Montecatini. Con la decisione da parte del Consiglio direttivo del Comitato regionale Toscana di sancire anzitempo la fine della stagione 2019/2020, assegnando i titoli dei vari campionati alle squadre che al momento dell'interruzione si trovavano in testa, la formazione Giovanissimi A 2005 del Montecatinimurialdo può fregiarsi ufficialmente del titolo provinciale. I ragazzi di mister Fabrizio Paolini possono così festeggiare un successo meritato, visto l'impressionante ruolino di marcia che erano riusciti ad imporre restando imbattuti nelle 20 gare disputate prima del lockdown. Lo score finale parla di 17 vittorie e 3 pareggi, per un totale di 54 punti realizzati sui 60 disponibili. Il tutto sfoderando il miglior attacco del torneo (ben 76) ed una difesa ermetica. Onore delle armi alla quotata Galcianese, avversario di grande valore in un duello estenuante, messa dietro di quattro lunghezze dai biancocelesti. Molto soddisfatto ovviamente dell'impresa l'allenatore Paolini: «Questi ragazzi sono stati fantastici meritando ampiamente il successo finale - ha così commentato - Non ci ha regalato niente nessuno e d’altronde così doveva essere. Tornare a disputare il campionato regionale è un risultato di grande prestigio per tutta la società. Una gioia che voglio condividere con la famiglia Montecatinimurialdo: dalla dirigenza ai collaboratori, dai genitori ai ragazzi passando per gli accompagnatori. L'anno scorso abbiamo dovuto incassare la delusione della sconfitta nello spareggio promozione del campionato Allievi, ma adesso ci siamo rifatti . Infine vorrei ringraziare la società per l'immensa fiducia e la stima dimostrata nei miei confronti». —