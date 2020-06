Jolly Montemurlo: aria di fusione? Nuovo ds per il Viaccia

MONTEMURLO. Dopo la conferma che non ci sono state retrocessioni né nei campionati giovanili né tantomeno in quelli dilettantistici dalla Promozione in giù ora iniziano per davvero i movimenti di mercato.



Partiamo proprio dal Jolly Montemurlo che era ultimo nel campionato di Prima categoria e che grazie alle scelte della Federcalcio toscana non è sceso in Seconda e potrebbe mantenere e ricreare una formazione a nome Jolly anziché unire il sodalizio di Montemurlo con gli Amici Miei di Agliana che sono saliti in Promozione. Nei prossimi giorni arriverà la conferma se la squadra bianco rossa parteciperà al campionato di Prima o si fonderà con la società aglianese ma la voglia di far ripartire l’attività dopo tre retrocessioni consecutive è tanta anche perché potrebbe essere lo sbocco ideale per i tanti giovani che arrivano dal settore giovanile dove è arrivato un direttore sportivo esperto come Patrizio Vannucchi con la conferma dei regionali sia per Allievi che per i Giovanissimi. Stesso discorso per il Prato Nord nei Giovanissimi.



Nella Juniores ilsi salva (senza Covid avrebbe dovuto lottare per il quintultimo posto con Stiava e Atletico Carrara). Restano nei Giovanissimi anche, entrambe in piena zona retrocessione e in lotta per la salvezza con il Quarrata Olimpia. Mentre ache disputerà il campionato di Promozione arrivaex presidente del Club Mezzana, come direttore sportivo della prima squadra.È la prima novità del Viaccia 2020-21 che nei prossimi giorni ufficializzerà il nuovo organico dirigenziale. Sono partite anche le trattative per quel che riguarda la parte tecnica e ci sarà innanzitutto da individuare il sostituto dell’allenatore. La scelta sembrerebbe adesso orientata su una soluzione interna, con la promozione di. Per quel che riguarda la rosa, si va verso la conferma in blocco di quasi tutti i protagonisti dello scorso anno (fatta eccezione perpassati alla Larcianese).Ecco quindi che fra le priorità del mercato ci saranno sicuramente almeno un attaccante, un centrocampista e un difensore. I movimenti di mercato sono solo all’inizio e presto ci saranno grandi sorprese.La lunga sosta forzata a causa del coronavirus prima e dell’attesa per le decisioni della Federcalcio poi, adesso sono alle spalle e tutte le società possono cominciare a progettare in un modo o nell’altro il proprio futuro.