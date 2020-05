Davide Ribechini: «L’Up Buggiano vuole ripartire con ambizione»

BUGGIANO. Davide Ribechini , direttore generale dell’Unione Pallavolo Valdinievole, Volley Up Project Buggiano, questo momento di grande incertezza oltre a tranquillizzare tutte le atlete tesserate e le loro famiglie, annuncia importanti novità.



«Come società – ha esordito - stiamo cercando di organizzarci a livello di risorse, e di struttura interna. Sono in corso colloqui con le istituzioni a Borgo a Buggiano ma anche di Uzzano, comune dove potremo utilizzare una palestra di allenamento, per noi è fondamentale. Teniamo riunioni a distanza, grazie alle piattaforme online, confrontandoci sulle migliori soluzioni per allestire, tra nuovi arrivi e conferme, uno staff tecnico di prima fascia».



«Questo è quello che possiamo fare – ha proseguito - pronti a qualsiasi indicazione delle autorità. Non appena ci consentiranno di svolgere l'attività anche solo in minima parte, coglieremo l'occasione. Non escludiamo, di concerto con le autorità competenti, aperture e programmazioni estive, per regalare qualche attimo di serenità alle atlete, e un po' di respiro alle famiglie».«Tutto è legato all'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso. Una ripartenza ci sarà – ha tenuto a sottolineare – e quando avverrà, vorremmo continuare a proporre un buon insegnamento della pallavolo, squadre all’altezza in tutti i campionati giovanili, un ampio e vivace settore promozionale, una collaborazione con la scuola per la parte motoria, e, soprattutto, una serie C competitiva, da sempre punta di diamante della nostra attività».«Nel frattempo, siamo pronti a mettere in atto qualsiasi indicazione nelle nostre disponibilità – ha concluso - per adeguare gli ambienti e formare le diverse figure che ruoteranno intorno alle palestre. Non è nostra intenzione arrenderci, anzi, rilanciamo l'intenzione di proporci come importante polo sportivo di riferimento per la zona della Valdinievole e, pensando più in grande, per la Toscana ». E’ un messaggio di grande forza, ottimismo e determinazione quello di Davide Ribechini in cui si nota la voglia di ricominciare e rilanciare con progetti ambiziosi. Adesso servono solo le strutture e la giusta organizzazione per sconfiggere anche le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. —