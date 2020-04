Il tallonatore romano Trivilino confermato con i Cavalieri

PRATO. Il rompete le righe sotto forma di annuncio federale di conclusione di tutti i campionati ha di fatto concluso la stagione e con essa anche la permanenza in città dei giocatori ingaggiati dai Cavalieri Union Prato Sesto per disputare la serie A. Le prime partenze sono state quelle dei due giocatori stranieri facenti parte della rosa nella stagione sportiva 2019/20, l’uruguagio Franco Lamanna e l’argentino Agustin Mansilla. Il numero 8 nazionale uruguagio Lamanna chiude la stagione con sei presenze e due mete, un contributo importante, sperato ed atteso, per un giocatore che ha portato esperienza internazionale in un gruppo composto da giocatori giovani e con un vissuto rugbistico nazionale. Le performance del terza linea, impegnato nei mondiali in Giappone fino ad ottobre, sono coincise con il momento di risalita dalla classifica per i sesto pratesi, sfavoriti da un calendario che li ha visti impegnati in cinque trasferte nei primi otto turni di campionato, impalpabile invece l’apporto del giovane pilone argentino, ex nazionale giovanile pumitas, che non è potuto mai scendere in campo essendo arrivato a rinforzare la squadra di coach Pratichetti e Guastini proprio quando veniva imposto lo stop al campionato. Diversa invece la sorte degli altri atleti provenienti da fuori città, la comitiva di giocatori toscani composta dal fiorentino Casini, dal piombinese Marzucchi e l’elbano Casciello, è rimasta infatti in città fino all’annuncio definitivo di stop al campionato ed alcuni di loro come il livornese Liguori, impegnato come educatore con il Gispi Prato, continueranno la loro attività in forma virtuale fino a giugno. Anche l’emergente tallonatore romano Trivilino, uno dei migliori nella parte di stagione disputata, è rimasto a Prato per continuare il lavoro extra sportivo che da inizio anno svolge ed è notizia confermata in questi giorni che il forte atleta in prestito dalle Fiamme Oro rimarrà a rinforzare i sesto pratesi anche nella prossima stagione. I marchigiani Tallè e Puglia sono invece rientrati a casa prima del totale lockdown e torneranno in città per la nuova stagione e per terminare il proprio percorso di studio. –



Niccolò Tempestini