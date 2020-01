Da Bilbao a Firenze: la guida dello stadio San Mames innamorato del Lebowski

Si chiama Pablo Miralles, di professione fa la guida turistica al museo dell’Athletic Bilbao. Lavora, in pratica, all’interno dello stadio San Mamés considerato una delle icone dell’orgoglio basco. Lo fa da tifoso vero, di quelli che segue la propria squadra con passione e senso di appartenenza. Se mai vi capitasse di fare un tour nello stadio e di avere Pablo come guida, allora potreste avere una sorpresa se gli direte di essere toscani. Perché lui non è solo un ultras dell’Athletic, ma è anche un sostenitore del del Centro Storico Lebowski. La società fiorentina è ormai conosciuta a livello nazionale per il proprio seguito, sano e coinvolgente, di tifosi che ogni domenica cantano e sostengono i propri colori. Roba da fare invidia ad altri palcoscenici. L’affezione di Pablo verso il team di Tavarnuzze parte da lontano: «Tre anni fa- spiega- ho conosciuto la storia del Centro Storico Lebowski grazie a Facebook. Mi è sembrata straordinaria l’idea sostenere la squadra ultima in classifica nella categoria più bassa in contrapposizione al calcio moderno fin troppo legato al business. Proprio questa è l’immagine dello sport che amo: se ti piace il calcio puro, il giorno in cui conoscerai il Lebowski non potrai che diventarne tifoso. Così è stato per me e quindi ho fatto subito la tessera della società, iniziando a seguirla». A Bilbao la squadra di calcio locale si identifica con lo spirito animato e corretto del popolo locale, tanto che solo atleti baschi possono vestirne la casacca. Un connubio, quello tra calcio e territorio, che paga in termini di tifoseria. «Lebowski e Athletic club hanno qualcosa in comune – continua Pablo- entrambe rompono le regole e toccano il cuore delle persone che sentono questa disciplina in modo romantico e non lasciano nessuno indifferente. La squadra di Bilbao, ovviamente, è un grande club con tutte le sue virtù e i suoi difetti. Nel Centro Storico Lebowski non vedo alcun difetto, tutto è bellissimo. Per me è il modello ideale di società». Un tifo e una passione tangibile, partita dal nord della Spagna e confluita con la presenza al campo di Tavarnuzze in una domenica di due anni fa. «Ero in Italia per una vacanza -prosegue il Nostro- e, negoziando con la mia ragazza, abbiamo inserito una visita a Firenze per assistere alla partita del Lebowski. I fans ci hanno trattato meravigliosamente, facendoci sentire a casa. Arrivai con l’autobus e fummo ricevuti da David, un tifoso locale che ci presentò a tutti gli altri. Fu una giornata indimenticabile: al mattino ci furono le partite dei bambini, poi quella della selezione femminile e, infine, il match pomeridiano della prima squadra. Tutto a prezzi popolari. Vincemmo con un goal al 93’. Abbiamo cantato, conosciuto tante persone del posto e acquistato i gadget della società. Semplicemente fantastico». L’obiettivo a breve termine è quello di tornare ad assistere a un’altra partita in Toscana. Pablo ha già il calendario in mano: «Tornerò in Italia a giugno e il Lebowski in quel periodo organizza una festa. Se magari si giocassero anche i play-off, sarebbe fantastico potervi assistere. I miei amici conoscono la storia del Lebowski e spero che nel mio prossimo viaggio alcuni di loro mi accompagnino. Chissà: magari potrebbe nascere una sorta di gemellaggio». —