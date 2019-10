Lajatico, il Manchester City in salsa toscana. Amici miei... qui non si passa

Questo servizio rientra nello speciale "La Casa dei dilettanti". Uno speciale aggiornato 7 giorni su 7: qui per farne parte al costo di un caffè.

***

Il Lajatico sale sull’ottovolante surclassando nel big match del girone E della Seconda Categoria l’Acciaiolo. La squadra di Marco Notarfonso con le otto reti realizzate ieri è salita a 25 con una media di 3,6 a partita. Una tripletta di Simone Guidi, classe 92, un terzino sinistro alla “Kolarov”con il vizio del gol (cinque in stagione), micidiale nelle punizioni, un giocatore sicuramente da categoria superiore. Una doppietta di Lidrit Lici, classe 1994, centrocampista con sei gol all’attivo in questo spezzone che da diversi anni gioca nelle file biancocelesti insieme al fratello Enzo, attaccante classe 1998 anche lui andato in gol ieri.

Albanesi, abitano a Ponsacco e sono arrivati da piccoli in Italia. Insomma un undici micidiale in fase offensiva, con una sola pecca il gol preso che ha fatto capitolare per la prima volta la porta difesaa da Luca Passerai,classe 1998, un passato da saracinesca del Ponsacco e Davide Molesti, 1998, ieri titolar, dopo 584 minuti per merito di Campanile che ha realizzato il gol della bandiera degli ospiti.

Rete che rimane inviolata invece per gli Amici Miei, compagine di Agliana nata quasi per gioco dalla passione di sei ragazzi che scelsero questo nome particolare e che piano piano è riuscita a salire in Prima Categoria dove recita da quattro anni ruoli di altta classifica. La formazione di Mirko Matteoni, un passato nel Ponte Buggianese, Pieve a Nievole e Montecatini e ormai diventato un’istituzione ad Agliana, è l’unica a essere ancora imbattuta dopo 630 minuti.

Il selfie della vittoria degli Amici Miei (foto dalla pagina Facebook Luca Cecchi)

I meriti se li dividono in due:Jacopo Nigro classe 1999, un passato nel Margine Coperta e a un soffio dal Parma, arrivato in questa stagione, dopo aver giocato in serie D nello Scandicci e poi nel Ponte Buggianese, e Alessio Salvi, classe 1993, ex Fortis Juventus. Ieri il successo sull’Isolotto ha permesso di salire al secondo posto con un gol (il quarto in stagione), realizzato da Alessio Canessa classe 1986 prodotto doc aglianese come quasi tutta la squadra, prima punta. Un passato nell’Aglianese,poi nel Querceto dove due anni fa ha centrato 22 volte il bersaglio, e quest’estate chiamato a vestire la maglia neroarancio.