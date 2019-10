Passalacqua, Mbaye e Paolicchi: ecco quelli del gol

Abbonati al costo di un caffè e potrai accedere anche allo speciale "La Casa dei dilettanti": rubriche, storie ed approfondimenti 7 giorni su 7.

Segnare gli viene naturale come sorseggiare il caffè. Vincenzo Passalacqua, classe 1994, ha un feeling con il gol. 24 nella passata stagione tra campionato, playoff e coppa Toscana, 8 quelle realizzate in questo spezzone di campionato. Ieri, vista l’astinenza di due settimane l’attaccante di e del Saline, ha deciso di realizzare una tripletta. Cresciuto nelle giovanili del Cecina, per poi passare al Gracciano, ha giocato per una stagione nella Primavera del Siena per poi passare ai Colli Mariittimi e infine ritornare nella sua Saline dove ha il tempo di unire la passione del calcio e il lavoro in un’azienda chimica. Velocità, abile nell’uno contro uno, ha trovato in Francesco Rossi il compagno ideale per le scorribande nelle difese avversarie. “Gioco in un’ambiente ideale in un’ottima squadra e con dei fantastici tifosi che ci seguono con passione. I gol? Devo dire grazie anche ai miei compagni, sperando di poter arrivare a quel traguardo che l’anno passato abbiamo assaporato senza gustarlo”.

Il suo nome tradisce origini africane (il babbo è senegalese, la mamma italiana) ma è nato a Cecina dove ha cominciato a dare i primi calci al pallone dove ha indossato la maglia rossoblù per cinque anni per poi passare al Forte di Bibbona., 27 anni, è l’asso nella manica del San Vincenzo che lo ha fortemente voluto in estate. Sei gol tra campionato e coppa sono il suo biglietto da visita. Contro il Rosignano la punta esterna, rapido nei movimenti tanto da non dare riferimenti agli avversari svariando in tutte le zone dell’attacco, ha realizzato una doppietta dedicandola alla sua compagna calabrese in stato di gravidanza. Cameriere e bagnino d’estate, in autunno indossa pantaloncini e maglietta per quella che è la sua passione.

Un derby è derby. E La Cella ieri ha fatto suo, rifilando un poker, al Popolare Cep nella sfida stracittadina tra due dei quartieri più popolari della città della torre pendente. Doppiette di Sodini e Leonardo Paolicchi. Leonardo, classe 1991, è un tipico prodotto pisano nato e cresciuto nelle giovanili del Pisa per poi emigrare alla Pistoiese per quattro stagioni e giocare in Eccellenza nel Cenaia, Pietrasanta e Cuoiopelli. Rappresenta un lusso per la categoria dove è arrivato per problemi di lavoro, ha un negozio di ottica e deve seguire un corso, e per “l’assillo” degli amici. Una volta centrocampista “prima partivo da dietro, da quando sono a La Cella agisco più avanti” e i frutti si vedono visto che ha già centrato il bersaglio quattro volte.

In luce anche Blegin Arnaud Bossahon, attaccante classe 1990, originario della Costa D’Avorio, adottato da piccolo da una famiglia italiana, autore di una doppietta che ha permesso al Casale fattoria di battere il San Piero a Sieve.

C’è anche chi alla bicicletta ha preferito il pallone come Tommaso Tafi figlio del ciclista Andrea e autore di una tripletta con l’Intercomunale Monsummano, chi è nipote d’arte come Niccolò Calabrese, doppietta con lo Sporting Cecina, il cui nonno è un certo Andrea Prunecchi. Da segnalare le triplette di giornata di Simone Di Grazia, un bomber d’annata, della Volterrana, di Petri del Salivoli e di Ferri del Club Mezzana, di Ferroni del Castelnuovo Val di Cecina.