Mezzana Kickers Narnali al via di una nuova stagione con speranze ed ambizioni

PRATO. Il Club Mezzana Narnali Kickers del presidente Cristiano Reali scalda i motori per la nuova stagione sportiva con una formazione iscritta al campionato di Seconda Categoria, una fra gli amatori della Uisp e altre due formazioni nel calcio a 5 e nel calcio a 7. Il punto sugli obiettivi e le ambizioni per la nuova avventura del sodalizio che ha visto la “promozione” del vicepresidente Francesco Reali a presidente onorario, è stato fatto a Narnali nello spazio Il Colibrì del circolo Renzo Grassi, alla presenza della amministratrice e tesoriera della società, Miriam Marradi, del direttore sportivo Riccardo Biagini e del fisioterapista Paolo Burchietti. Per gli amatori, il dirigente responsabile, Corrado Ravasio non ha potuto che fare i complimenti alla sua categoria per l'annata passato dove oltre ad aver vinto il campionato provinciale sono arrivati nei quarti di finale di Coppa Toscana e agli ottavi nei Regionali. E per il futuro: «confermare il risultato a livello provinciale e migliorare il più possibile in Coppa e nel Regionale». Ioris Medini come responsabile della Seconda Categoria con i dirigenti, Antonio Mancosu, Massimo Degl'Innocenti, Giuseppe Greco, Andrea Cannito, Domenico Di Bari, Lorenzo Raugei (preparatore atletico) e l'allenatore Alessandro Bianchi non hanno potuto che constatare le difficoltà che presenta questa categoria dove la salvezza ottenuta al primo anno ha rappresentato un bel traguardo e per la nuova stagione, la cui preparazione è cominciata in questi giorni, l'obiettivo non può che essere quello di migliorare raggiungendo una salvezza tranquilla il prima possibile. Il responsabile del calcio a 5, Alessandro Bartoli, col suo intervento ha voluto sottolineare l'importanza anche della sua categoria e ha chiesto una maggiore attenzione da parte della dirigenza per la prossima stagione. Condizione indispensabile per poter disputare il campionato. Questa la rosa della Seconda categoria messa a disposizione del riconfermato mister Bianchi. Portieri: Piccioni, Bini. Difensori: Mancosu, Morosi, Palli, Di Ninni, Marchione, Noviello, Lulli, Celadon, Carta, Baldi, Bambagioni. Centrocampisti: Fracasso, Perna, Nesi, Medini, Guazzini, Settesoldi, Strafelini. Attaccanti: Colligiani, Marcantuono, Ferri, Gigliofiore, Vecchio.. Kickers Mezzana Narnali Uisp. Dirigenti: Ravasio, Tofani, Fiesoli, Fiaschi, Fioravanti , Lodovichi , Pacini (allenatore), Petrini. Giocatori. Portieri: Orrea, Vanni. Difensori: Gori, Querci, Cardinale, Cefala', Manetti, Manna, Segala, Negri, Faggi, Franchi. Centrocampisti: Sayeb, Fordiani, Nesti, Battaglioli, Righini, Marzocchi, Lombardi, Scardamaglia. Attaccanti: La Rosa, Ben Abdallah, Francioni, Vallerini, Cangioli, Manfre, Cambi. —



Pasquale Petrella