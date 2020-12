Zona arancio e Dpcm Natale: in tanti a tavola? No, anche se sieti guariti dal Covid. Le risposte ai lettori

Queste le risposte degli esperti consultati dal Tirreno alle domande arrivate dai lettori sui comportamenti da tenere in relazione a zona arancio e Dpcm di Natale:



1) Per Natale e Capodanno vengono fornite "raccomandazioni" sui momenti conviviali, sia sul numero che sul tipo di persone che vi partecipano. Io e mia moglie abbiamo avuto il Covid, per fortuna in forma leggera, e abbiamo la certificazione di guarigione rilasciata dall'Asl. Ma un gruppo di persone (non solo familiari e in numero superiore a quello raccomandato, una decina di persone in tutto), tutti negativizzati (da certificazione Asl), perché non possono riunirsi a cena insieme? Per quanto si sa, l'immunizzazione vale per mesi, c'è chi dice un anno; pertanto non ci sarebbero rischi di contagio attivo o passivo. Penso a quei rari anziani che ce l'hanno fatta, magari con figli e nipoti che, come loro, l'hanno superata. Perché non dare loro la gioia del Natale insieme?



Perché ci sono stati casi di persone contagiate una seconda volta, e la stessa 'Organizzazione mondiale della sanità non si è espressa in via definitiva circa la forza e la durata della risposta immunitaria o riguardo a come differisce tra persone diverse.No. La norma specifica che sono vietati gli spostamenti verso altri Comuni «ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune». In particolare proprio il decreto Natale stabilisce che «nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni». Solo ai parenti non conviventi che abitano nello stesso Comune è consentito sedere a tavola insieme, anche se «fortemente sconsigliato». Il fatto che Viareggio e Camaiore costituiscano nella pratica un unico agglomerato urbano, ai fini della legge non fa differenza.No. La norma consente solo al proprietario di raggiungere la seconda casa, solo dalle 5 alle 22 e solo nel proprio Comune. Dalle 22 alle 5, o se la casa si trova in un altro Comune, tale spostamento è consentito solo se nella casa si sono verificati crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni o altre cause di forza maggiore, e solo per il tempo necessario a porvi rimedio (cioè per situazione di necessità). In aggiunta il decreto Natale stabilisce per i giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio il divieto di spostamento nelle seconde case anche in altro Comune.Risponde l'avvocato Emanuele Petrilli: «No, il circolo bocciofilo non può aprire. Ciò in base al dpcm del 3 dicembre. I circoli ricreativi non possono stare aperti e, dal momento che il circolo bocciofilo è un circolo ricreativo, deve rimanere chiuso. In più il passaggio della Toscana in zona arancione o gialla lascia invariato questo punto».