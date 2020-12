Eroi, amici, agenti segreti e galassie lontane: 20 serie e film di prossima uscita da non perdere

Il 2021 ci riserva molte sorprese per gli amanti del fantasy e non solo: dagli Avengers, a Matrix alla serie sul Signore degli Anelli

Perché ancora non c’è un nuovo film dell’universo Harry Potter? Ma Star Wars è finito? Ma è vero che ci sarà una reunion di Friends? Gli interrogativi, quelli importanti, della vita sono tanti. Soprattutto quando si parla di film e serie tv. Nei prossimi mesi ci saranno delle uscite da non perdere a riguardo: prima tra tutti quella della serie di Wanda Vision, il racconto di due supereroi Marvel, il primo dopo il colossal Avengers: Endgame. Ma il 2021 ci riserva anche altre sorprese come per esempio la nuova produzione di Matrix di Lana Wachowski oppure l’uscita di una serie tutta dedicata al Signore degli Anelli di Tolkien. Tante altre chicche sono in lavorazione come è vero che ce ne sono molte che dovranno slittare a momenti migliori per tornare al grande pubblico. Se volete dare una sbirciata (non esaustiva, questo è logico) sul mondo nerd delle uscite televisive e cinematografiche, siete nel posto giusto. Abbiamo raccolto le indiscrezioni e le trame del meglio delle prossime produzioni.



Ci sono dunque i ritorni dei draghi, delle streghe, di supereroi, investigatori, conigli spaziali che giocano a basket e spie. Fatevi prendere!

A SPASSO CON LOKI

Mutevole, infido, doppiogiochista, sfacciato. Insomma irresistibile. Tom Hiddleston tornerà a vestire i panni di Loki, Dio dell’inganno, in una serie tutta sua. La trama si svolge dopo le vicende del film Avengers: Endgame quando Loki aveva rubato il Tesseract. Sarà un viaggio attraverso il tempo in cui il supereroe tenterà di cambiare le sorti dell’umanità. Non è stata ancora annunciata la data di uscita della produzione Marvel ma è sicuro che verrà distribuita nel 2021 attraverso la piattaforma Disney+.

LE VIE APERTE DELLA FORZA

Che sia finalmente tornata la pace nella galassia lontana lontana? Difficile dirlo. La Disney ha annunciato in passato diverse uscite per la saga di Star Wars. E, sebbene la linea narrativa della trilogia si sia conclusa con il nono episodio, L’ascesa di Skywalker, non è detto che non venga data in pasto agli schermi una nuova avventura in tre episodi. Le voci parlano anche di future produzioni di spin off: la più chiacchierata è quella sulla figura del maestro jedi Obi Wan Kenobi che potrebbe avere un film tutto suo.

L'ANELLO DEL POTERE

L’occhio di Sauron tornerà a guardarci minaccioso attraverso i nostri teleschermi. È di questi giorni l’annuncio da parte degli Amazon Studios del cast che prenderà parte alla serie ispirata al Signore degli anelli di J.R.R. Tolkien, la saga fantasy che già in passato ha avuto grande successo sui grandi schermi. Ambientato nella Terra di Mezzo, l’adattamento televisivo, racconta gli avvenimenti che precedono cronologicamente La Compagnia dell’Anello. Sarà disponibile già nel primo semestre del prossimo anno.

AMICI SEMPRE AMICI ANCORA

Un buon caffè e buoni amici. Saranno questi i due ingredienti della tanto attesa reunion di Friends, lo show degli anni 90 che è ancora un culto per gli amanti delle serie tv. Annunciata a mezza bocca già a febbraio di quest’anno, l’uscita prevista è per la seconda metà del 2021 (via alle riprese a marzo). Ancora non si sa esattamente la trama. Quello che è certo è che sarà una puntata speciale di circa due ore che vedrà riunito tutto il cast storico. La location sarà il Teatro 24 della Warner Bros, ovvero lo storico set della serie tv.

VIA DEPP, C'È UN DANESE

Se ormai i fan del mondo potteriano ormai si sono rassegnati a vedere nuovi film sul mago inglese, non si può dire lo stesso per Animali Fantastici. Lo spin off sulle avventure di Net Scamander. Le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto Johnny Depp hanno costretto la produzione a sostituire l’attore nel ruolo del perfido mago Grindelwald con il danese Mads Mikkelsen, già visto in Doctor Strange. Il film è attualmente in lavorazione e, secondo le indiscrezioni, la data di uscita è il 14 Luglio 2022.

DOCTOR WHO: SALA D'ATTESA

Neanche l’intervento del famigerato dottore ha potuto fare niente: la tredicesima stagione di Doctor Who ancora non ha una data di uscita a causa della pandemia. La produzione della sere inglese era infatti stata interrotta a causa del lockdown ma tutto faceva sperare che potesse essere ripresa entro la fine dell’anno. Così non è stato per cui è in bilico l’uscita entro il 2021. Sarà invece in onda lLo speciale natalizio intitolato Revolution of the Daleks che fortuitamente è stato girato prima della pandemia.

LA RUOTA DEL TEMPO

Amazon ha rivelato nei giorni scorsi una breve clip audio e video dalla sua prossima serie Wheel of Time, un adattamento live action della popolare serie di libri fantasy di Robert Jordan. Si tratta di un’avventura magica dai tratti femministi in cui la magia può essere praticata solamente dalle donne. Non è stata resa ancora nota la data di uscita ma evidentemente Amazon ha intenzione di uscire presto per colmare il vuoto di tante produzioni ancora in stallo a causa della pandemia. Tremate, tremante. Le streghe son tornate.

TORNA MATRIX ...CON AMORE

Non contenta del successo della serie Netflix Sense 8, Lana Wachowski torna a mettere mano sul suo più grande successo: la saga di Matrix. La trama del quarto episodio, previsto in uscita per il 2022, è ancora nel più stretto riserbo. Keanu Reeves, che tornerà a vestire i panni neri di Neo, ha parlato del film in una recente intervista definendolo «una bellissima storia d’amore stimolante. Avrà una grande storia, ma sarà un’altra versione di quella classica. Tutto sarà rivelato a tempo debito». Saremo costretti a scegliere: pillola rossa o blu?

WANDA VISION CI SIAMO

È praticamente un conto alla rovescia: il 15 gennaio sarà disponibile su Disney+ la prima delle produzioni Marvel dopo il colossal Avengers: Endgame. Si tratta di Wanda Vision. La serie prende il nome dai due personaggi principali, supereroi che conducono vite normali nella periferia americana. Ma qualcosa cambia le loro vite improvvisamente e i due intraprenderanno un viaggio psichedelico attraverso le sit-com dagli anni 40 a oggi. Come accadeva per la tv, i nuovi episodi usciranno a puntate: una ogni venerdì.

CI VEDIAMO AGENTE 007

Ci sarebbe principalmente la pandemia dietro il rinvio di No Time to Die, venticinquesimo episodio della saga cinematografica di 007 James Bond nonché ultima prova di Daniel Craig nei panni della celebre spia. Sebbene non annunciato ufficialmente, pare che la produzione voglia rimandare tutto a tempo indefinito. Gli investitori non sarebbero decisamente contrari alla distribuzione in streaming piuttosto che nei cinema. Una preoccupazione legittima considerando il fiasco dell’action movie Mulan della Disney.

STAR TREK, SAGA INFINITA

Pare che la nave spaziale Enterprise voglia proprio esplorare tutta l’infinità dell’universo. Alex Kurtzman, produttore e sceneggiatore, ha di recente dichiarato che è nei suoi piani sullo sviluppo di prossimi progetti di Star Trek. In particolare sarebbe in fase avanzata di costruzione Star Trek: Strange New Worlds, la serie spin-off di Discovery che inizierà la produzione nel 2021.La serie vedrà insieme Capitano Pike, Numero Uno e Spock. I fan, neanche a dirlo, sono in trepidazione.

BUGS E LEBRON A CANESTRO

Pronti a sudare. Uscirà nell’estate del 2021 il sequel di Space Jam. Il numero 23 dei Lakers, James Lebron, sarà il protagonista della nuova avventura spaziale dei Looney Toons. Sempre che le sale siano aperte, il film verrà distribuito per la prima visione il 16 luglio prossimo. LeBron, erede di Michael Jordan, aiuterà di nuovo Bugs Bunny e i suoi amici in un’appassionante partita di basket dove le regole sono tutt’altro che definite. Viene definito «un film per bambini, dove gli adulti si divertiranno un sacco».

IL POTERE DEL TRIO

È ufficiale: la terza stagione del reboot di Charmed è nei piani della casa produttrice. Contorniato da più polemiche che ascolti, la storia delle tre streghe avrà un seguito. La trama si ispira a quella della famosa serie degli anni 2000 in cui il potere del trio si trovava a combattere contro stregoni e demoni. La nuova serie, che è attualmente in onda sulla Rai, ha il merito di sdoganare concetti moderni come l’orientamento sessuale, il multiculturalismo. Sempre con un tocco di abracadabra in salsa gotica.

SHELDON CRESCE

Se in America è già in onda la quarte serie di Young Sheldon, per l’Italia (canali Premium)bisognerà aspettare molto probabilmente il prossimo febbraio. Lo spin off di Big Bang Theory ha avuto un grande successo, grazie alla scia del suo fratello maggiore, ormai diventato un culto, ma soprattutto per la bravura del giovane attore dodicenne Iain Armitage nei panni di Sheldon Cooper. Per come nasce la serie, non ci saranno particolari sconvolgimenti tra le file del cast; tutta da vedere invece la trama.

3 SECOLI PRIMA DEL TRONO

Si torna a parlare di amore, di complotti, di guerre e di draghi. È infatti in lavorazione House of Dragon, la serie prequel di Trono di spade che racconterà la storia dei Targaryen e si svolgerà 300 anni prima degli eventi della serie principale. I 10 episodi di House of the Dragon saranno girati principalmente in Inghilterra, ai Leavesden Studios di Watford, poco fuori Londra, dove sono attualmente in corso le riprese di un’altro titolo grande titolo della WarnerMedia, The Batman di Matt Reeves.

BABY YODA E MANDO

Mando e Baby Yoda ormai sono entrati nel cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. The Mandalorian, lo space western basato sul mondo di George Lucas avrà una terza stagione. Dato il grande successo che sta riscuotendo la storia, la Disney ha già messo in produzione il prosieguo. Le fonti affermano che Jon Favreau sia già al lavoro sulla sceneggiatura di questa terza parte da diverso tempo e che la sezione artistica della Lucasfilm, guidata da Doug Chiang, sia già a buon punto per la creazione di nuovi personaggi.

C'È UN FUTURO PER QUELLE 2

Tanto amata quanto odiata, Una mamma per amica, la serie sulle ragazze Gilmore potrebbe avere un seguito. Drammi e tragedia familiari e personali potrebbero infatti tornare prepotentemente sui nostri piccoli schermi. A dirlo è stata la stessa creatrice, Amy Sherman-Palladino, che ha aperto alla possibilità di nuovi litigi e amori per Rory e Lorelai: «La cosa bella delle storie di famiglia è che c’è sempre qualcosa da dire», ha detto. Intanto da domenica 13 dicembre tutte le vecchie puntate andranno in onda sul canale La5.

AL LAVORO SU THE BOYS 3

La seconda stagione di The Boys ha lasciato gli spettatori con un finale scioccante. Per questo si è fatta forte la richiesta dei fan di vedere il seguito. Tuttavia la produzione della terza serie ancora non è stata programmata. L’intento di Amazon sarebbe quello di far uscire i nuovi episodi esattamente a un anno dagli ultimi, ovvero settembre 2021 ma ancora è tutto da vedere. Gli sceneggiatori già parlano di grandi sorprese e di una virata divertente di tutta la trama. Ci sarà da fidarsi?

SHERLOCK NEL WEST

Rinvio dopo rinvio. Ecco dunque la data ufficiale del terzo episodio cinematografico di Sherlock Holmes, il detective di Baker Street: l'uscita americana è prevista 22 dicembre 2021. Torneranno sul set i tre pilastri che hanno reso i primi film indimenticabili: Robert Downey jr come protagonista, Jude Law come sua spalla e dietro alla telecamera il talento del regista inglese Guy Ritchie. La storia vedrà Sherlock e John nel selvaggio West a vedersela con un nefasto personaggio corrotto.

TI ASPETTIAMO SIG.RA MAISEL!

Comica, intelligente, mamma single e alla moda. La signora Maisel è un grande personaggio dai tratti femministi. La serie di Amazon a lei dedicata ha avuto un grande successo ma la storia si è dovuta interrompere alla terza serie a causa della pandemia e il set ricomincerà le riprese il prossimo 7 gennaio. La data di uscita potrebbe dunque cadere a inizio autunno. Dopo circa due mesi dal caricamento di La Fantastica Signora Maisel 4 su Prime Video, verrà reso disponibile anche il doppiaggio in italiano.