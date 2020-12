Natale in famiglia, il primario Menichetti: "Un tampone negativo non basta. Non corriamo rischi inutili"

PISA. Il Natale di Francesco Menichetti sarà in due. Lui e la moglie. E nessun altro invito. Le figlie non sono in Toscana. E non le vedrà. Il professore, direttore di malattie infettive all’ospedale di Cisanello, ha deciso, in linea con quanto sostiene, di festeggiare in modo prudente e senza rischiare.



Cosa ne pensa dei provvedimenti legati alle Feste?



«Mi rendo conto che ci sono interessi commerciali e sono in qualche modo comprensibili ma credo debbano essere subordinati a prudenza e a cautela».«L’enfasi che si dà alla sacralità della riunificazione delle famiglie non mi pare che sia centrare l’argomento. All’ordine del giorno c’è quello di uscire da questa gravissima crisi e di sconfiggerla consapevoli che ogni aggregazione è un rischio. Se noi saremmo in grado di arrivare da qui al massimo ai prossimi 40 giorni con un Rt, indice di contagio, costantemente sotto 1 allora sarà possibile riaprire i trasporti e le scuole. Questa mi sembra una priorità. Più del panettone».