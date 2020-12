Con l'auto finisce in un torrente, muore a 43 anni

SIENA. Una donna di 43 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale delle Pinete a Monticiano (Siena).

Per cause in corso di accertamento, la conducente avrebbe perso il controllo dell'auto che uscita di strada finendo in un torrente. Sul posto, poco dopo le 23, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della donna ancora in acqua, a circa dieci metri di distanza dalla vettura, ormai privo di vita. Sul posto anche i carabinieri e il personale del 118. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'uscita di strada, forse favorita dalle difficili condizioni meteorologiche.