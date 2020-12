Vaccini anti-Covid, il piano in Toscana: a chi vanno i primi lotti e come saranno distribuite le dosi alla popolazione

In 11 ospedali saranno distribuiti ”carrelli” da mille fiale ciascuno per i sanitari Hub regionale sarà lo stabilimento chimico farmaceutico della Difesa di Firenze. Vaccinazione di massa: le prime informazioni

Novecentosettantacinque dosi per ogni carrello per un massimo di 5 carrelli, 4. 875 dosi di vaccino Covid consegnate ogni volta. Il commissario straordinario Domenico Arcuri, con lo staff del Ministero della sanità e della Pfizer, domani alle 16,30 darà alla Regione Toscana, dopo averlo già fatto con Lazio ed Emilia Romagna, tutte le indicazioni per cominciare a organizzare la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid.

IL PRIMO LOTTO

Il primo lotto da 106mila dosi è atteso per la prima metà di gennaio e sarà distribuito negli 11 ospedali indicati dalla Regione, uno per provincia. I primi vaccini saranno destinati al personale sanitario. «Stiamo stilando con un software specifico la graduatoria per l’ordine di priorità nella vaccinazione anti-Covid», ha annunciato il presidente della Eugenio Giani. «Avranno accesso prioritario alle prime 106mila dosi gli operatori sanitari e gli anziani ospiti delle Rsa». Poi l’elenco prevede che vengano vaccinati coloro che operano nel trasporto pubblico, le forze dell’ordine, le maestre. In Toscana l’obiettivo è arrivare alla vaccinazione dei 3, 7 milioni di abitanti. Il primo lotto sarà appena sufficiente per tutto il personale sanitario del pubblico (50mila persone solo tra medici e infermieri) e del privato accreditato, delle Rsa con i loro ospiti. Poi si dovrà attendere l’invio dei nuovi lotti.

«Nell’incontro fissato per domani – entra nel dettaglio l’assessore alla sanità Simone Bezzini con il dg del dipartimento Carlo Tomassini – ci diranno come arrivano i vaccini, come saranno conservati, come si sporzionano, quanto tempo avremo a disposizione. Se avremo anche le siringhe di precisione dal momento che sappiamo che sarà sotto forma di liofilizzato e va diluito. Inoltre dovremo sapere se le siringhe di precisione di che tipo sono e se possono essere preparate in anticipo».

HUB REGIONALE A FIRENZE

Si sa che i vaccini arriveranno all’aeroporto militare “Mario De Bernardi” di Pratica di Mare e da qui saranno trasferiti in hub regionali per la lunga conservazione a bassissime temperature. Per la Toscana che si era già attivata in proprio per trovare alcune soluzioni (come l’interporto di Prato), Arcuri ha invece selezionato lo stabilimento chimico farmaceutico della Difesa di Firenze. Tutta la campagna di vaccinazione sarà infatti effettuata con l’aiuto dei militari che si occuperanno, in particolar modo nella seconda fase, di gestire i punti di vaccinazione per l’ordine e i controlli mentre la vaccinazione sarà effettuata da un team formato da un medico e quattro infermieri oltre a personale amministrativo e dagli operatori socio sanitari che avranno il compito di gestire tutta la parte della registrazione informatica. A portare i vaccini dagli hub regionali agli ospedali in una prima fase e poi direttamente nei luoghi in cui si vaccinerà la popolazione (dalla Rsa fino ai drive-through) sarà il personale della Pfizer.

LA CONSERVAZIONE

In una prima fase, quando il vaccino sarà solo quello della Pfizer, la gestione sarà un po’più complicata per via delle particolari caratteristiche di conservazione: dovrà essere mantenuto per 5 giorni dalla consegna nelle borse del fornitore o sei mesi, in celle frigorifere a temperatura di –75 gradi, va utilizzato al massimo entro 6 ore dall’estrazione dalle borse o dalla cella di conservazione.

LA VACCINAZIONE DI MASSA

Per i luoghi di somministrazione di massa - a quel punto saranno arrivate Astrazeneca e a seguire gli altri - sarà necessario essersi prenotati nei giorni precedenti, poi fare la fila in auto seguendo le indicazioni di un layout (una sorta di schema ben esposto all’entrata). Una volta fatto il vaccino sarà necessario aspettare circa mezz’ora per completare le pratiche dal momento che ad ogni cittadino sarà fornita una certificazione. Ogni dose sarà tracciata. Chi effettuerà i vaccini? Per il primo lotto se ne occuperanno, almeno in Toscana, direttamente i medici e gli infermieri degli ospedali indicati mentre per la seconda fase sarà richiesto l’aiuto dei pediatri e dei medici di medicina generale oltre a giovani medici e infermieri iscritti nelle liste della protezione civile. La campagna di vaccinazione, ha garantito Arcuri, è previsto si concluda entro settembre 2021 e per raggiungere un livello di contagiosità scarso dovrebbe raggiungere almeno il 60% dei cittadini.