Tutti pazzi per gli omini che guardano, "umarells" diventa una voce del vocabolario

Gli umarells resi celebri dallo scrittore bolognese Danilo Masotti entrano nel vocabolario Zingarelli, che nell’edizione 2021’consacrà la parola ormai uscita dai confini dialettali (e culturali) d’origine.

Pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono, è la definizione del dizionario per l’espressione dal bolognese "omarello, ometto", indicata come nata nel 2007, anno in cui è uscita per Pendragon la prima edizione del volume Umarells di Masotti.

«Mai e poi mai avrei immaginato che dall’incontro fortuito con un anziano signore a passeggio col cane nel parcheggio ghiacciato di un noto cinema di Rastignano (Bologna) alle prime luci della mattina del 4 febbraio 2005 (momento topico in cui ho ideato questo termine col significato con cui lo intendiamo adesso), la parola umarell e il suo plurale umarells sarebbero finiti sul dizionario della lingua italiana», dice Masotti. «Già - aggiunge - ero contentissimo quando le Edizioni Pendragon mi pubblicarono l’omonimo libro nel 2007, che nel 2017 ha vinto il premio Pino Zac nell’ambito del Festival Nazionale della Satira a Forte dei Marmi; stracontento quando la mia città nell’aprile 2018 ha voluto dedicare proprio agli umarells una piazza; in estasi nel 2020 grazie a un episodio pubblicato su Topolino dedicato agli umarells, ma devo dire che adesso, con la parola inserita sul vocabolario Zingarelli, siamo davvero al top. Che trovarla solo su Wikipedia era poco. W gli umarells e viva me che li ho rivelati al mondo».

Li hanno definiti "gli angeli custodi di chi lavora" ma in realtà oltre a osservare tendono a critica. In ogni caso seguono attentamente le operazioni edilizie e urbanistiche. La postura è decisiva: per certificare l’umarell non è fondamemntale tanto l’està, quanto la moss adi guardare i lavori con le braccia dietro la schena e le mani riunite ai polsi. Quella è un po’ la divisa posturale ufficiale dell’omino. L’altro requisito chiave è il dispensare consigli indesiderati. Fai così, stai sbagliando, etc. Spesso valutazioni da condividere con altri colleghi ugualmente agguerriti.

Masotti, che è antropologo urbano, nel suo libro, ha scelto una frase come sottotitolo: «Sono tanti, vivono in mezzo a noi, ci osservano... e noi osserviamo loro». La cosa bella che è successa un po’ a tutti noi è la seguente: prima questi soggetti ci irritavano, ora con l’approccio da cultura pop sono stati sdoganati e più rompono le scatole, più restano simpatici o quantomeno si candidano a essere mitizzati.

Che poi, non è solo una questione di cantieri stradali o di edilizia. Con l’intuizione di qualche genio, gli umarell sono diventati anche delle statuine in bioplastica alte 14 centimetri, che hanno aggredito il mercato con grande successo. Soprammobile da ufficio o da libreria, vengono venduti tendenzialmente a un prezzo che corre tra i venti e i trenta euro. In questo caso l’umarell plasticato (spesso di colore rosso) non osserva lavori manuali, ma i nostri impegni in ufficio. Un classico è l’omino colorato tenuto sulla scrivania, meglio se rivolto verso il monitor del nostro personal computer. Così può concentrarsi su quello che stiamo facendo e questo , sostiene qualcuno, «aumenta la produttività».

Sarà vero? In ogni caso, ci sentiamo osservati.