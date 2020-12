Tamponi lumaca? Le Asl toscane negano: «Ci risulta solo qualche intoppo»

«Nessun disguido con i tamponi». Per le Asl di tutta la Toscana è tutto sotto controllo e criticità particolari non se ne registrano nel tracciamento dei pazienti. I referti dei tamponi vengono evasi in tempo e caricati nella cartella clinica del paziente nelle 24-48 ore successive al test. Soprattutto ora che il picco dell’emergenza sembra essere superato.

Il dottor Carlo Tomassini, direttore della sanità toscana, risponde al telefono al termine di una lunga giornata di lavoro. Spiega che la situazione è decisamente migliore con un numero sempre più in calo di persone che chiedono di sottoporsi al tampone per un sospetto diagnostico. Mentre, al contrario, aumentano i casi di chi abbia contratto il Covid-19 e aspetti con ansia il test molecolare che decreti la fine della quarantena. «Soltanto una decina di giorni fa, in tutta la Toscana, erano circa 25mila i tamponi eseguiti, ogni giorno - sottolinea Tomassini - Oggi, invece, siamo passati a una media di 13mila in 24 ore. Ora che la situazione è più tranquilla, da parte nostra c’è anche la disponibilità a fare un’attività di screening. Bisogna continuare a stare attenti, però. Perché se c’è una cosa che l’emergenza sanitaria ci ha insegnato è che le cose cambiano in fretta». E riguardo ai ritardi? Possiamo parlare di errori? «Quelli ci sono, ogni tanto - ammette - ma l’importante è comunicarli subito all’Asl di riferimento così da correre ai ripari prima possibile e rimediare».

Le Asl, invece, negano. Sostengono che sia tutto regolare e che non ci siano proteste. L’Asl Toscana Centro, l’Asl Toscana Sud Est dichiarano che «non si ravvisano ritardi nella consegna dei risultati dei tamponi». E pure l’Asl Toscana nord ovest - che nei giorni scorsi era andata in sofferenza per la mancanza di un reagente - sostiene di essere in linea con i tempi compresi per i referti, fra le 24 e le 48 ore Ammette i ritardi, invece, l’Azienda ospedaliera universitaria pisana che dichiara: «In merito ad alcune segnalazioni di ritardi nella refertazione dei tamponi molecolari, l’Aoup chiarisce che sono stati determinati da due guasti, verificatisi nel fine settimana, a due distinte macchine, il che ha comportato un rallentamento nei flussi in attesa della riparazione. Adesso la situazione si è però normalizzata grazie anche al fatto che sono stati rafforzati i turni del personale di laboratorio, che lavora senza interruzione, e i tempi di refertazione stanno per riallinearsi con le tempistiche previste». I cittadini, però, dicono altro. La tabella accanto riassume alcuni casi significativi.