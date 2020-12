Unicoop Firenze cerca allievi capireparto: nuovo format nelle selezioni, ecco come candidarsi

I negozi interessati sono distribuiti in 3 province. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

Un career day in versione “business game online” digitale per 40 allievi capireparto col diloma di scuola superiore, il Careercoop. Fi 2. 0, è il nuovo format di selezione ideato da Unicoop Firenze.

L’evento è previsto per gennaio 2021, vi si potrà accedere solo tramite invito personale, ed è indirizzato a candidati da introdurre nella rete dei punti vendita distribuiti sul territorio toscano, in particolare sulle province di Arezzo, Firenze e Siena.





Una volta selezionati, i 40 futuri capireparto inizieranno un percorso articolato tra formazione d’aula e affiancamento sul campo con lo scopo di sviluppare le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo.Alle dirette dipendenze del direttore di filiale andranno a comporre il gruppo dirigente del punto vendita, rappresentando una figura strategica e determinante del negozio.La loro principale responsabilità sarà quella di gestire la della merce, organizzare il reparto, presidiare gli indicatori economici e infine di coordinare e sviluppare il lavoro dei propri collaboratori, garantendo i livelli di servizio attesi e la soddisfazione del socio/cliente.I requisiti sono l’età compresa fra i 25 e i 35 anni, il possesso del diploma di scuola superiore (o “cultura universitaria” , specifica la cooperativa) e la disponibilità allo spostamento sul territorio toscano.Completano il profilo la motivazione al ruolo e a operare nel settore della Gdo (la Grande distribuzione organizzata), l’orientamento al cliente e al raggiungimento di obiettivi, la passione per il settore food, e infine la propensione a gestire e motivare un gruppo di lavoro.Nel corso del career day i candidati assisteranno a una presentazione della realtà Unicoop e del percorso di inserimento, quindi prenderanno parte a una valutazione di gruppo e, come ultimo passaggio della scrematura, si confronteranno in un colloquio individuale con i referenti dell’ufficio selezione. Le assunzioni sono previste tra febbraio e marzo del 2021.Al termine del percorso di inserimento, in caso di valutazione positiva, ai lavoratori selezionati verrà proposto un contratto iniziale tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.Per consultare l’offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito www. coopfirenze. it “lavora con noi “Invia e aggiorna il tuo curriculum. Consulta le offerte di lavoro” “annunci.