Fiorentina, Prandelli positivo: è già in isolamento

Cesare Prandelli è risultato positivo al Covid-19. Con la positività al Covid-19 riscontrata a Cesare Prandelli in seguito ai consueti controlli tutta la Fiorentina è stata sottoposta questa mattina ad un nuovo ciclo di tamponi i cui risultati sono attesi per domani.

Nel frattempo il tecnico viola, asintomatico, si trova già in isolamento mentre la squadra da ora entra in 'bolla' e continuerà tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari vigenti. A dirigere l'allenamento in giornata è stato Gabriele Pin e sarà così anche nei prossimi giorni mentre lunedì il vice di Prandelli andrà in panchina per la delicatissima sfida salvezza al Franchi contro il Genoa.Il tecnico bresciano è al momento l'unico tesserato della Fiorentina positivo ma c'è preoccupazione nel clan viola: ieri sera dopo i tamponi la squadra si sarebbe intrattenuta a cena al centro sportivo pur con tutte le cautele dovute alla situazione. L'ultimo giocatore ad aver contratto il virus è stato Josè Maria Callejon, prima di lui dal marzo scorso diversi componenti della squadra (da Pezzella a Vlahovic), dello staff medico e della dirigenza compresi il dg Barone e il ds Prad. Intanto a Prandelli arrivato via Twitter un messaggio di pronta guarigione dal sindaco di Firenze Dario Nardella: ''La battaglia contro il Covid è ancora dura ma la vinceremo tutti assieme. Caro Cesare Firenze è con te''.