Coronavirus, muore operatrice socio sanitaria di 51 anni: lutto a Careggi

FIRENZE. Un'operatrice socio-sanitaria dell'ospedale fiorentino di Careggi è morto dopo essere risultato positiva al Coronavirus. Secondo quanto emerso, la donna, di 51 anni, si trovava a casa malata ed era seguita a distanza dai medici.

Le sue condizioni sarebbero peggiorate improvvisamente portandola alla morte, verificatasi il 30 novembre. Cordoglio per l'accaduto è stato espresso dalla direzione dell'ospedale. Il 4 dicembre i colleghi di reparto della donna, che lavorava alla traumatologia del Cto ed era molto apprezzata per la sua professionalità, osserveranno un minuto di silenzio in suo ricordo.

Secondo quanto emerso, a partire dal 5 ottobre scorso al 27 novembre sono 260 i dipendenti dell'azienda ospedaliero universitaria di Careggi risultati positivi al coronavirus, tra cui anche 68 medici, 96 infermieri e 50 operatori socio sanitari. 54 dei dipendenti positivi al coronavirus era in servizio in area Covid, 191 in aree no-Covid e 15 al pronto soccorso. Tra i reparti pi colpito quello delle degenza traumatologica, dove si sono registrati 18 casi. Seguono il pronto soccorso (15 casi) e la Chiriurgia d'urgenza cardiovascolare e trapianti (11 casi).

La Fp Cgil Firenze "esprime cordoglio, grande dolore e grande rispetto nei confronti di una lavoratrice, una Oss operante nell’ospedale di Careggi, deceduta per Covid. Si chiamava Serena, era una nostra iscritta ed era da tutti i suoi colleghi e colleghe apprezzata e stimata per la sua professionalità e la sua umanità. Purtroppo questa brutta malattia, che tanta sofferenza sta portando dentro e fuori le strutture sanitarie, ha tolto la vita a Serena e l’ha strappata alla sua famiglia, alla quale va la vicinanza della Fp Cgil Firenze. Che sta preparando, per Serena, alcune iniziative di ricordo e solidarietà. La scomparsa di Serena è l’ennesimo prezzo che tutta la comunità sanitaria sta pagando davanti a questa battaglia. Una comunità fatta di professioniste e professionisti, ma prima ancora di persone che, pur sapendo di svolgere un lavoro che più di altri li porta a essere esposti, non si sono mai tirate indietro e fino all’ultimo si impegnano con professionalità sul proprio posto di lavoro per assistere i pazienti".