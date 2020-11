Indennità d’oro, i medici contro il presidente Enpam da 650mila euro

FIRENZE. «Tagliate gli stipendi dei membri del consiglio d'amministrazione di Enpam». Che costa all’ente di previdenza dei medici oltre 2 milioni di euro l’anno. Quasi 650mila euro solo per il presidente, nemmeno fosse il Capo dello Stato, anche se deve amministrare un patrimonio di 23 miliardi di euro.



La richiesta arriva dai medici e odontoiatri della Toscana. Arriva per lettera alla vigilia dell'assemblea nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici che si tiene oggi, a Roma. Si scaraventa sul tavolo dei presidenti degli Ordini provinciali dei medici che devono rappresentare i colleghi. Ma in realtà da un anno, il mal di pancia per i super compensi attraversa l’Italia da Nord a Sud. Tanto che è nato pure un gruppo Facebook di medici che reclamano tagli.





I malumori vanno avanti, in realtà, da anni. Si concentrano soprattutto contro l’indennità del presidente della cassa di previdenza medica, Alberto Oliveti, con i suoi circa 650mila euro di compensi annui nel 2018 al lordo di Iva e Irpef, anche se Enpam fa sapere che la cifra è decisamente inferiore per il 2019: al medico sono stati corrisposti poco meno di 400mila euro. Ma nel mirino dei medici finiscono anche le indennità di tutti gli altri vertici dell’ente: dai due vicepresidenti (a cui nel 2018 sono stati corrisposti 145mila e 284mila euro) fino ai consiglieri (cifre che variano dai 56mila ai 100mila euro). Che, tutti quanti (i dati sono sempre relativi al 2018 al lordo di Iva e Irpef) si sono portati a casa oltre due milioni suddivisi tra 16 professionisti (presidente compreso). Troppi soldi, dicono i medici: occorre sforbiciare.



Il compito di Enpam



Ma cosa fa in concreto la cassa di previdenza medica? E perché il suo cda ha “stipendi d'oro”, sommando indennità di carica, indennità varie e rimborsi spese? L'ente amministra patrimoni, in sostanza. Deve far rendere il denaro che i contribuenti, cioè gli iscritti a Enpam, mettono nelle mani dell'ente in modo da essere in grado di pagare a lungo termine (50 anni) le pensioni dei medici. Per centrare l’obiettivo , Enpam deve investire i soldi versati dai contribuenti e quelli già investiti. Come lo fa? Attraverso fondi di investimento, che sono soggetti giuridici a parte. Quindi i consiglieri di Enpam decidono dove e come investire i “risparmi” dei medici, calcolando il rischio (e la rendita) di questi investimenti di cui si assumono l’onere. Le indennità corrisposte, quindi, sono proporzionali al patrimonio gestito e al rischio. Visto che si parla di un patrimonio di circa 23 miliardi di euro - fa presente Enpam - le indennità sono alte. Anche perché una quota parte è pagata dai Fondi immobiliari. Del resto il 24% del patrimonio Enpam viene investito in fondi immobiliari, mentre il rimanente in prodotti finanziari (circa 15 miliardi di euro), tenendo conto dell’andamento dei mercati.



I tagli richiesti e quelli fatti



Ma ai medici, soprattutto se ospedalieri, le indennità corrisposte al consiglio di Enpam appaiono comunque troppi. Perciò reclamano i tagli. Anche se una decurtazione già c'era stata, in passato: con una delibera, cinque anni fa, il consiglio nazionale aveva ridotto del 10% la medaglia di presenza (486 euro lordi); del 20% dell’indennità di trasferta (portata a 360 euro); fissato il rimborso massimo di 60 euro a pasto, 100 euro al giorno (per il vitto) e 200 euro a notte per il pernottamento. Una goccia nell'oceano, dicono i medici che non si ritengono soddisfatti. Soprattutto in un periodo in cui la categoria è sotto pressione, in perenne lotta contro la pandemia. Non accettano che il compenso del presidente dell'Enpam - tanto per fare un paragone - superi di 250mila euro quello del numero uno dell'Inps. Anche se per Enpam le riduzioni dei costi sono tangibili con un calo del 25% in 7 anni.



L’attacco



Il pensiero dei medici è espresso con chiarezza nella lettera recapitata ai presidenti degli ordini provinciali: «Siamo disgustati dagli altissimi compensi, ingiustificati e ingiustificabili, che erodono il patrimonio economico dell’Enpam e, di conseguenza, la previdenza a scapito delle pensioni di noi iscritti: emolumenti inverosimili per il presidente Oliveti, nettamente superiori allo stipendio del presidente degli Stati Uniti, e pure per i due vicepresidenti e gli altri 13 consiglieri. Tutto ciò non è più ammissibile, non solo alla luce della crisi economica attuale che perdurerà per un tempo imprecisato. Ma anche e soprattutto alla luce del fatto che, a fronte di tali enormi guadagni, viene chiesto a noi iscritti uno sforzo economico progressivamente più grave nel tempo senza una corrispondente rendita ai fini pensionistici. Dal 2010 stiamo assistendo a vere e proprie vessazioni: è aumentata l’entità dei contributi da versare, sono diminuiti i rendimenti sulle pensioni ed è aumentata l’età pensionabile». Eppure, va detto, anche tra i medici non tutti la pensano così. È il caso, tra gli altri, del dottor Umberto Quiriconi, presidente dell'Ordine dei medici di Lucca. Che difende la cassa di previdenza medica, sottolineando come, su 2.600 iscritti all'ordine provinciale, solo in 4 hanno inviato lettere contro l'Enpam .



L'assemblea



Oggi, comunque, si riunisce l'assemblea nazionale di Enpam che si definisce «un organo democratico». Sì perché, per quanto si tratti di un ente privato, è l'assemblea a decidere. Sempre. A distanza si riuniranno i 106 presidenti degli Ordini provinciali di tutta Italia e 59 eletti nell’ambito delle categorie professionali rappresentate dall’Enpam. A loro spetterà decidere per tutti i colleghi. Anche su eventuali nuovi tagli.